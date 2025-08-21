Le recensioni di Hollow Knight Silksong arriveranno solo dopo la pubblicazione in tutto il mondo

Il motivo per cui non ci saranno codici recensione di Hollow Knigth Silksong fino al lancio

Come segnalato da Jason Schreier di Bloomberg, che ha intervistato Team Cherry, non saranno distribuiti codici di Silksong prima della pubblicazione.

Precisamente Schreier scrive: "Nel caso ve lo steste chiedendo: Team Cherry mi ha detto che non è nei loro piani inviare in anticipo i codici per Silksong (ritengono che sarebbe ingiusto che i critici giocassero prima degli utenti che hanno supportato il gioco su Kickstarter e prima degli altri giocatori), quindi non aspettatevi di vedere recensioni fino a dopo che il gioco sarà stato pubblicato". In un secondo post, Schreier aggiunge che potrebbe non essere l'unico motivo, visto che Team Cherry è un piccolo team e richiede molto tempo ottenere codici e distribuirli.

Sebbene non sia dato sapere per il momento quanto lungo sia Hollow Knight Silksong, l'impressione è che sia un gioco corposo, persino di più del primo capitolo e che quindi potrebbe durare varie decine di ore. In altre parole non sarà possibile per la stampa mondiale proporre le proprie recensioni in un giorno o due.

Sebbene un po' tutti diano per scontato che il videogioco sia di alta qualità, considerando la passione degli autori e il fatto che si sono presi tutto il tempo per rifinirlo, l'acquisto "alla cieca" è sempre un rischio, anche solo per la presenza di bug che rendono l'esperienza fastidiosa. Non ci resta che attendere e scoprire al momento del lancio la qualità effettiva dell'opera.

Vi lasciamo infine al trailer con data di uscita di Hollow Knight Silksong.