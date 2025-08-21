My Hero Academia: All's Justice mostra il suo sistema di combattimento in un nuovo trailer

My Hero Academia: All's Justice torna a farsi vedere in occasione della Gamescom 2025, in questo caso con un nuovo trailer tutto incentrato sul sistema di combattimento, elemento ovviamente centrale di questo tie-in tratto dalla serie di manga e anime.
Annunciato il mese scorso durante lo showcase di Bandai Namco, si tratta di un gioco di combattimento che vede affrontarsi i vari personaggi della serie, mettendo in scena scontri altamente spettacolari il cui gameplay di base viene mostrato più nel dettaglio in questo video.
In sostanza, My Hero Academia: All's Justice è un picchiaduro a squadre, ovvero una sorta di tag team in cui dobbiamo formare una squadra composta da tre combattenti e farla combattere contro altri nemici assortiti, con la possibilità di passare da uno all'altro e combinare tra loro i diversi poteri, o quirk specifici.
Scontri rutilanti
Oltre agli elementi presi direttamente dalla serie, My Hero Academia: All's Justice contiene anche "una visione particolare" del finale di questa, costruita appositamente per il videogioco.
Il gioco contiene un roster di personaggi particolarmente esteso, annunciato come il più grande visto finora nei videogiochi della serie, con tutta la classe al completo con i rispettivi quirk riproposti in maniera particolarmente fedele.
Come possiamo vedere, il sistema di combattimento mette in scena battaglie intense, in cui le squadre di tre personaggi possono concatenare gli attacchi passando da uno all'altro senza soluzione di continuità. Con il nuovo sistema "Rising", è possibile aumentare notevolmente la potenza del proprio personaggio, liberando tutto il suo potenziale e dando vita a scontri epici.