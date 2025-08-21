My Hero Academia: All's Justice mostra il suo sistema di combattimento in un nuovo trailer

My Hero Academia: All's Justice torna a farsi vedere in occasione della Gamescom 2025, in questo caso con un nuovo trailer tutto incentrato sul sistema di combattimento, elemento ovviamente centrale di questo tie-in tratto dalla serie di manga e anime.

Annunciato il mese scorso durante lo showcase di Bandai Namco, si tratta di un gioco di combattimento che vede affrontarsi i vari personaggi della serie, mettendo in scena scontri altamente spettacolari il cui gameplay di base viene mostrato più nel dettaglio in questo video.

In sostanza, My Hero Academia: All's Justice è un picchiaduro a squadre, ovvero una sorta di tag team in cui dobbiamo formare una squadra composta da tre combattenti e farla combattere contro altri nemici assortiti, con la possibilità di passare da uno all'altro e combinare tra loro i diversi poteri, o quirk specifici.