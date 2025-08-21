PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant ha un periodo di uscita definito, e un nuovo trailer

La strana simulazione di cannone con un ancora più strano nome ha ora un periodo di uscita: parliamo di PVKK Planetenverteidigungskanonenkommandant, il nuovo gioco di Bippinbits che è ora previsto per l'estate del 2026, come riferito in un nuovo trailer.

Annunciato con un trailer proprio durante la Gamescom dell'anno scorso, si tratta di un gioco molto particolare: il protagonista è un operatore di cannone altamente specializzato, che dal proprio bunker deve gestire una plancia di comandi estremamente complicata per controllare la mira e fare fuoco con un mega-cannone che, a quanto pare, è una sorta di ultima linea difensiva contro una sorta di invasione aliena.

È però veramente così che stanno le cose? Tutte le informazioni sul mondo esterno e sulla guerra ci vengono fornite attraverso i canali ufficiali di un regime autocratico e assolutista, talmente intriso di propaganda da far pensare che la realtà possa essere diversa.