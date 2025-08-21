Tim Schafer presenta Keeper, il nuovo gioco di Double Fine, con un video gameplay alla Gamescom 2025

Annunciato con un trailer e una data di uscita durante la Summer Game Fest lo scorso giugno, Keeper si mostra per la prima volta in maniera estesa in questa occasione e viene spiegato da Schafer pur rimanendo comunque ancora molto curioso.

Il personaggio in questione non è però il director del gioco, la cui direzione è affidata a Lee Petty, ma è ovviamente legato allo sviluppo, e il suo coinvolgimento appare chiaro nel modo in cui presenta il nuovo progetto all'interno di questo video.

Le caratteristiche fondamentali di Keeper

Gli elementi centrali di Keeper sono l'esplorazione e la scoperta: il fatto che la storia venga narrata senza usare parole e che il protagonista sia un faro antropomorfo non fa che rimarcare questo concetto, perché l'azione viene posta al centro di tutto, e la scoperta avviene in maniera pratica, attraverso il movimento e la ricerca senza avere obiettivi comunicati in maniera verbale e precisa.

La sorpresa, di fronte a qualcosa di inaspettato o a scenari fantastici, è un altro elemento costante in Keeper, con il gioco che vuole in effetti proporre qualcosa di veramente unico ai giocatori.

Siamo dunque chiamati ad agire utilizzando, almeno inizialmente, tre elementi fondamentali: la capacità di movimento del faro con le sue strane zampe, la luce con cui è possibile concentrarsi su alcuni elementi dello scenario e l'azione di Twig, lo strano uccello che fa da compagno al "protagonista".

La luce del faro ha due modalità diverse: una normale, che serve per esplorare e scoprire oggetti, e un'altra invece più intensa e focalizzata, che serve per interagire con gli elementi dello scenario e che può innescare alcune reazioni e trasformazioni.

Oltre a queste possibilità di interazione, l'intervento di Twig può offrire altre possibilità di azione, e la combinazione di questi elementi è alla base della costruzione degli enigmi che si trovano in giro per il gioco. La data di uscita di Keeper è fissata per il 17 ottobre 2025 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al lancio su Game Pass.