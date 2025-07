Double Fine celebra il 25° anniversario con un box set contenente 21 giochi, pubblicato da Limited Run

Double Fine celebra il suo 25° anniversario e il modo migliore per festeggiarlo è probabilmente questo prezioso box set pubblicato da Limited Run Games, contenente i primi 21 giochi sviluppati dal team di Tim Schaefer.

Il ricco Double Fine 25th Anniversary Box Set per PC può essere prenotato da ora sul sito di Limited Run in due diverse versioni: solo il box set o con un bonus aggiuntivo dato da PsychOdyssey Lenticular, distribuito gratuitamente a chi prenota ma in quantità limitate.

Il pacchetto costa 249$ e contiene 21 giochi del catalogo Double Fine in formato fisico e digitale (quasi tutti in formato fisico ma con tre titoli di cui viene solo fornito il codice Steam), oltre a una valanga di bonus, gadget e oggetti celebrativi vari.