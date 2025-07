Il videogioco amatoriale di Twin Peakes su itch.io è stato fatto rimuovere da Paramount

In sostanza, Paramount si è accorta dell'esistenza del progetto, il quale non è stato costruito su una licenza ufficiale da parte dei detentori dei diritti sulla serie, e ha deciso di passare direttamente alle maniere forti facendo rimuovere la demo e bloccando lo sviluppo .

Il BlueRoseTeam, responsabile del gioco, ha pubblicato un messaggio in cui spiega cosa sia successo, riferendo peraltro che gli sviluppatori sono ovviamente estremamente dispiaciuti ma anche che un evento del genere era "in qualche modo prevedibile ", e che il team dovrà comunque "rispettare la decisione".

Almeno fino a qualche giorno fa, itch.io ospitava la demo di un promettente videogioco amatoriale chiamato Twin Peaks: Into the Night e basato sulla celebre serie TV di David Lynch, ma questo è stato improvvisamente rimosso dallo store su richiesta di Paramount , come è stato chiarito nelle ore scorse.

Il progetto è bloccato, probabilmente a tempo indeterminato

Paramount ha richiesto a itch.io di rimuovere la demo già lo scorso aprile, chiedendo anche di muoversi contro gli autori di Twin Peaks: Into the Night, e la questione è diventata effettiva nei giorni scorsi, con la rimozione del gioco avvenuta il 17 luglio.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Come alcuni forse già sapranno, la demo è stata ufficialmente rimossa da Paramount il 17 luglio", si legge nel messaggio di BlueRoseTeam, "Nonostante il nostro disappunto, è qualcosa che risultava in qualche modo prevedibile e dobbiamo rispettare la loro decisione. Siamo sempre stati coscienti dei rischi e siamo comunque orgogliosi e grati che la nostra demo sia stata in grado di esistere per quasi due anni, grazie a voi".

"A questo punto, non possiamo più garantire una continuazione del progetto", ha aggiunto il team, "Ci stiamo dando alcune settimane per cercare di trovare una soluzione positiva per il futuro del gioco (anche se le possibilità sono minime). Stando così le cose, al momento abbiamo messo tutto in pausa per un periodo di tempo indefinito, forse permanentemente. Vi terremo comunque aggiornati".

Twin Peaks: Into the Night era un progetto di passione, un "fan game" da parte di appassionati della serie TV intenzionati a proporre una vero e proprio tie-in videoludico, e la demo pubblicata risultava particolarmente interessante.

Si trattava di un'avventura thriller/horror che richiamava i survival horror classici degli anni 90, anche con il caratteristico stile grezzo ma sempre affascinante dell'epoca PS1, in grado di creare un'atmosfera in qualche modo vicina a quella dell'originale.