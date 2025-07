La scheda video MSI GeForce RTX 5070 è al suo minimo storico su Amazon: maxi risparmio per prestazioni al top

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante per chiunque voglia aggiornare la propria scheda video: l'offerta prevede uno sconto attivo del 24% sulla scheda video MSI GeForce RTX 5070 che viene messa in vendita al suo minimo storico: 599,99€. Puoi acquistare la scheda video direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Questa scheda video utilizza il DLSS, ovvero un'insieme di tecnologie di rendering neurale che utilizza l'AI per aumentare gli FPS, ridurre la latenza e migliorare la qualità dell'immagine. L'ultima innovazione, DLSS 4, introduce la nuova Multi Frame Generation e un miglioramento della Ray Reconstruction e della Super Resolution.