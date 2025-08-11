Sei alla ricerca di un nuovo controller per Nintendo Switch? Lo Split Pad Compact di Hori è al suo minimo storico

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo per tutti i possessori di una Nintendo Switch (anche OLED) che necessitano di un nuovo controller. L'offerta prevede uno sconto attivo del 37% sullo Split Pad Compact di Hori, un controller per Switch di colore violetto che viene messo in vendita a 50,30€ . Si tratta del minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Spesso i possessori di Switch hanno dovuto fare affidamento su controller di terze parti per risolvere, ad esempio, i numerosi problemi di drifting dei Joy-Con o anche per avere a disposizione un ulteriori dispositivo ad una cifra più accessibile. Questo Split Pad Compact di Hori oggi, senza dubbio, rappresenta un'occasione!

I dettagli del controller

Lo Split Pad Compact di Hori offre l'esperienza di un vero controller a grandezza naturale anche in modalità portatile. Progettato con un design ergonomico, garantisce una presa salda e confortevole anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Hori Split Pad Compact

I grilletti posteriori programmabili permettono di personalizzare i comandi in base alle proprie esigenze, mentre la funzione Turbo aggiunge rapidità e precisione nelle azioni ripetute. Compatibile sia con Nintendo Switch sia con il modello OLED, lo Split Pad Compact si collega direttamente alla console. In questa confezione è incluso anche un adattatore cablato.