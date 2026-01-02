1

Ninja Gaiden 4 per PS5 e Xbox Series X è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Ninja Gaiden 4 per PS5 e Xbox Series X con uno sconto del 30%. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/01/2026
Su Amazon è disponibile Ninja Gaiden 4 per PS5 e Xbox Series X a 48,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato alla versione per PS5, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Se invece sei interessato alla versione per Xbox Series X, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Cos'è Ninja Gaiden 4

Si tratta della nuova avventura della serie di giochi d'azione, con un mix di stile e combattimenti adrenalinici. Oltre alle classiche meccaniche amate dagli appassionati, stavolta troverai una serie di abilità rinnovate.

L'esperienza sarà completamente personalizzabile, che si tratti di spingersi fino al limite per i veterani o di divertirsi in modo spensierato. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

