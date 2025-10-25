Ninja Gaiden 4 lodato per le performance da Digital Foundry

Ninja Gaiden 4 è l'ultimo gioco a finire sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha messo alla prova l'action di Team Ninja e Platinum Games. Il verdetto è sostanzialmente positivo, dato che il gioco, pur non rappresentando chissà quale picco a livello grafico, offre performance solide su quasi tutte le piattaforme.

Sia su PS5 che su Xbox Series X|S, il titolo offre tre modalità grafiche, Qualità a 30fps, Prestazioni a 60fps e 120fps, con risoluzioni dinamiche che variano rispettivamente tra 1440p, 1080p e 720p. La modalità a 30fps è fortemente sconsigliata da Digital Foundry per via di un frame pacing scadente e un impatto visivo deludente e che non merita il sacrificio in termini di fluidità, essenziale in un gioco dai ritmi serrati come Ninja Gaiden 4. La modalità a 60fps è invece la più equilibrata, con un buon compromesso tra fluidità e qualità, anche se in combattimenti intensi si registrano cali. Xbox Series X mantiene un leggero vantaggio rispetto alla PS5, mentre la modalità 120fps, pur offrendo una fluidità eccellente, sacrifica troppo sul piano visivo per essere consigliata senza remore.