Dei leak del crossover Fortnite x I Simpson svela la mappa di Springfield e i personaggi del Pass Battaglia

Il crossover tra Fortnite e la celebre serie animata americana I Simpson è da tempo oggetto di speculazioni, ma nelle ultime settimane le voci si sono intensificate, complice una serie di presunti leak che sembrano aver anticipato alcuni dei contenuti della collaborazione.

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Shiina, noto insider nel panorama live service di Epic Games, l'arrivo della famiglia più famosa d'America sull'isola della Battaglia Reale sarà accompagnato da un Pass Battaglia dedicato, che includerà Homer Simpson, Marge e il vicino Ned Flanders come personaggi giocabili, insieme ad altri contenuti come Peely Remix e Fishstick Remix.