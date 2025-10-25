Dei leak del crossover Fortnite x I Simpson svela la mappa di Springfield e i personaggi del Pass Battaglia

Il crossover tra Fortnite e la celebre serie animata americana I Simpson è da tempo oggetto di speculazioni, ma nelle ultime settimane le voci si sono intensificate, complice una serie di presunti leak che sembrano aver anticipato alcuni dei contenuti della collaborazione.
Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Shiina, noto insider nel panorama live service di Epic Games, l'arrivo della famiglia più famosa d'America sull'isola della Battaglia Reale sarà accompagnato da un Pass Battaglia dedicato, che includerà Homer Simpson, Marge e il vicino Ned Flanders come personaggi giocabili, insieme ad altri contenuti come Peely Remix e Fishstick Remix.
Un'anteprima della possibile mappa
Come suggerito da alcuni leak emersi a inizio settimana, il crossover dovrebbe trasformare l'isola di gioco riproducendo l'aspetto di Springfield, la città immaginaria della serie. In rete è apparsa quella che sembra essere la mappa della nuova stagione a tema Simpson, dove si riconoscono ambientazioni iconiche come Evergreen Terrace (la via dove vive la famiglia Simpson), la centrale nucleare dove lavora Homer, la villa del signor Burns, il Krusty Burger e il birrificio Duff.
Epic Games non ha ancora confermato ufficialmente il crossover, ma quando le indiscrezioni si fanno così insistenti e i leak iniziano a moltiplicarsi, spesso c'è del vero. Un ulteriore indizio arriva dagli avvistamenti dei giocatori di un arbusto in cel-shading che cresce giorno dopo giorno all'interno della mappa di Fortnite: secondo alcuni, nella sua forma finale dovrebbe diventare la casa sull'albero di Bart Simpson.