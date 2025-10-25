Halo: Campaign Evolved a confronto con l'originale e la remaster del 2011 in un video

Il gioco è stato presentato come un remake fedele allo spirito dell'originale, ma profondamente modernizzato. Permetterà di rivivere la prima epica avventura di Master Chief con una grafica in alta definizione realizzata grazie alla potenza dell' Unreal Engine 5 , accompagnata da filmati, modelli e animazioni aggiornate , audio rimasterizzato e doppiaggio completamente rifatto. Le differenze rispetto alle versioni precedenti sono evidenti e ben messe in risalto anche in questo primo video comparativo proposto da ElAnalistaDeBits.

Ieri Microsoft ha annunciato Halo: Campaign Evolved , un remake della campagna del primo, amatissimo capitolo della serie. Il canale ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per realizzare un video confronto che mette fianco a fianco le sequenze finora mostrate del rifacimento con quelle del titolo originale del 2001 e della remaster pubblicata nel 2011 .

Non solo grafica

In realtà, come sottolineato dagli Halo Studios al momento dell'annuncio, Halo: Campaign Evolved non si limita a rinnovare solo l'aspetto visivo. Il sistema di movimento e mira è stato adattato agli standard moderni, offrendo un'esperienza più fluida e reattiva.

Sono inoltre presenti tre nuove missioni prequel che approfondiscono il rapporto tra Master Chief e il sergente Johnson, insieme a nuove ambientazioni, personaggi e nemici. La sceneggiatura e la regia delle cutscene sono state ritoccate per garantire una maggiore coerenza narrativa con i capitoli successivi della saga. Infine, la modalità cooperativa è stata estesa a quattro giocatori, rispetto ai due dell'originale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Halo: Campaign Evolved sarà disponibile nel corso del 2026 su PC, Xbox Series X|S e PS5, segnando il debutto storico della serie sulle console Sony. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass.