0

Anche Halo 2 e Halo 3 riceveranno dei remake, ma il multiplayer arriverà poi con Halo 7, per un leaker

Secondo alcuni leak, ci sarebbero in programma anche i remake di Halo 2 e Halo 3 ma anche questi senza multiplayer, con quest'ultimo destinato a tornare con il nuovo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/10/2025
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
News Video Immagini

È stato appena svelato il remake Halo: Campaign Evolved del primo capitolo della serie ma si parla già dei remake di Halo 2 e Halo 3, con tuttavia il multiplayer destinato a tornare solo con il prossimo Halo 7, secondo alcune informazioni provenienti da presunti leak.

In occasione dei campionati mondiali dedicati alla serie è stato annunciato Halo: Campaign Evolved, remake del primo capitolo che arriverà in maniera storica anche su PlayStation per la prima volta, ma come è facile immaginare si tratta solo dell'inizio di un'operazione globale di rifacimento.

Secondo l'account Halo Leaks, che in precedenza ha ancipato correttamente alcune informazioni riguardanti la serie, ci sarebbero anche i remake dei capitoli successivi in arrivo, nella fattispecie di Halo 2 e Halo 3 almeno.

Tutti concentrati sul multiplayer del nuovo capitolo

Tutti questi titoli sono stati in effetti già rielaborati all'interno di Halo: The Master Chief Collection, ognuno con il proprio comparto multiplayer, ma a quanto pare queste sarebbero operazioni di remake tecnico totale su Unreal Engine 5 come quello che abbiamo appena visto per il primo capitolo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Precisamente come questo, anche i prossimi remake sarebbero destinati a non avere il multiplayer, mancanze decisamente importanti per una serie che ha fatto di questa componente un elemento fondamentale del proprio gameplay.

Il remake di Halo genera reazioni contrastanti negli autori originali: per qualcuno sembra una "dance remix" Il remake di Halo genera reazioni contrastanti negli autori originali: per qualcuno sembra una dance remix

Halo Studios, a quanto pare, starebbe pensando al multiplayer solo nell'ottica del prossimo capitolo vero e proprio, quello che il leaker definisce "Halo 7", contando tutti vari capitoli usciti finora, dove in effetti Halo Infinite sarebbe il sesto.

Rispondendo a una domanda specifica, ha riferito che Halo 7 avrà comunque sia una Campagna che il multiplayer, con la storia che dovrebbe proseguire quella vista in Halo Infinite, ma non è detto che entrambe le componenti siano destinate a uscire contemporaneamente.

Il team inoltre vorrebbe evitare una competizione interna tra i multiplayer dei vari capitoli, che potrebbe togliere utenti da uno all'altro, dunque avrebbe deciso di concentrare tutti gli sforzi per questa componente sul capitolo completamente nuovo in sviluppo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Anche Halo 2 e Halo 3 riceveranno dei remake, ma il multiplayer arriverà poi con Halo 7, per un leaker