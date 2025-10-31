Anche Halo 2 e Halo 3 riceveranno dei remake, ma il multiplayer arriverà poi con Halo 7, per un leaker

Secondo l'account Halo Leaks, che in precedenza ha ancipato correttamente alcune informazioni riguardanti la serie, ci sarebbero anche i remake dei capitoli successivi in arrivo, nella fattispecie di Halo 2 e Halo 3 almeno.

In occasione dei campionati mondiali dedicati alla serie è stato annunciato Halo: Campaign Evolved , remake del primo capitolo che arriverà in maniera storica anche su PlayStation per la prima volta, ma come è facile immaginare si tratta solo dell'inizio di un'operazione globale di rifacimento.

È stato appena svelato il remake Halo: Campaign Evolved del primo capitolo della serie ma si parla già dei remake di Halo 2 e Halo 3 , con tuttavia il multiplayer destinato a tornare solo con il prossimo Halo 7 , secondo alcune informazioni provenienti da presunti leak.

Tutti concentrati sul multiplayer del nuovo capitolo

Tutti questi titoli sono stati in effetti già rielaborati all'interno di Halo: The Master Chief Collection, ognuno con il proprio comparto multiplayer, ma a quanto pare queste sarebbero operazioni di remake tecnico totale su Unreal Engine 5 come quello che abbiamo appena visto per il primo capitolo.



Precisamente come questo, anche i prossimi remake sarebbero destinati a non avere il multiplayer, mancanze decisamente importanti per una serie che ha fatto di questa componente un elemento fondamentale del proprio gameplay.

Halo Studios, a quanto pare, starebbe pensando al multiplayer solo nell'ottica del prossimo capitolo vero e proprio, quello che il leaker definisce "Halo 7", contando tutti vari capitoli usciti finora, dove in effetti Halo Infinite sarebbe il sesto.

Rispondendo a una domanda specifica, ha riferito che Halo 7 avrà comunque sia una Campagna che il multiplayer, con la storia che dovrebbe proseguire quella vista in Halo Infinite, ma non è detto che entrambe le componenti siano destinate a uscire contemporaneamente.

Il team inoltre vorrebbe evitare una competizione interna tra i multiplayer dei vari capitoli, che potrebbe togliere utenti da uno all'altro, dunque avrebbe deciso di concentrare tutti gli sforzi per questa componente sul capitolo completamente nuovo in sviluppo.