Tutti i nuovi Halo saranno su PS5, iniziando con Campaign Evolved: la conferma ufficiale del team

Come oramai tutti sapranno, Halo: Campaign Evolved - ovvero il remake del primo capitolo della serie, ma senza multigiocatore competitivo - è in arrivo su PC, Xbox Series X | S e ancora più rilevante PlayStation 5 .

Le parole del community manager di Halo

Parlando durante lo show, Jarrad ha affermato: "È qualcosa di importante. Ci abbiamo lavorato per lungo tempo. Siamo molto felici di poter accogliere ancora più giocatori in un franchise che amiamo così che possano innamorarsi di Halo nello stesso modo in cui noi lo abbiamo fatto 24 anni fa."

"In quanto responsabile della community, so che i giocatori di Halo sono super felici di accogliere i propri amici. Significa semplicemente che c'è più Halo per tutti. È veramente una nuova era. Halo sarà su PlayStation d'ora in avanti, iniziando con Halo: Campaign Evolved."

La parte più importante qui è ovviamente "Halo sarà su PlayStation d'ora in avanti, iniziando con Halo: Campaign Evolved" che toglie ogni dubbio al riguardo: Halo è multipiattaforma in tutto e per tutto e ovviamente proporre un remake del primo titolo della serie è certamente un buon modo per introdurre nuovi fan ad Halo.

