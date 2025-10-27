0

L'Halo Insider Program ha aggiunto PS4 e PS5 alle piattaforme

Il programma Halo Insider si è allargato anche alle piattaforme PlayStation, come atteso visto l'arrivo di Halo: Campaign Evolved su PS5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/10/2025
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Attivo da anni, il programma Halo Insider ha garantito ai fan più fedeli l'accesso in anteprima le notizie sui test relativi alla serie. Finora ha accolto soltanto i giocatori Xbox e quelli PC, ma nelle scorse ore è stato aperto anche alle piattaforme PlayStation. PlayStation 4 e PlayStation 5, per la precisione. Quindi anche i possessori di console di Sony potranno accedere ai prossimi test, quando saranno resi disponibili.

Test per tutte le piattaforme

Ora che la serie Halo è diventata multipiattaforma, è normale che ci siano tante "prime volte" per i nuovi giocatori che potranno giocarci. Prima c'è stato l'annuncio che Halo: Campaign Evolved, il remake di Halo: Combat Evolved arriverà anche su PlayStation 5, poi ci sono stati diversi chiarimenti in merito, per tentare di placare lo scontento della fanbase dell'ecosistema di Microsoft.

In questo accavallarsi di notizie, ora è arrivata la conferma della possibilità per i giocatori PlayStation selezionati di testare gli Halo in anteprima e fornire feedback agli sviluppatori, aiutando a forgiare i futuri titoli.

Halo: Campaign Evolved includerà su PS5 una funzionalità esclusiva Halo: Campaign Evolved includerà su PS5 una funzionalità esclusiva

Effettuando l'accesso al programma, ora sono disponibili quattro nuove piattaforme selezionabili:

  • PlayStation 4
  • PlayStation 4 Pro
  • PlayStation 5
  • PlayStation 5 Pro

Con Halo: Campaign Evolved i test potrebbero avere un ruolo minore, effettivamente, ma già si parla di futuri Halo live service per cui, invece, saranno centrali.

