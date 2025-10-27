L'Halo Insider Program ha aggiunto PS4 e PS5 alle piattaforme

Attivo da anni, il programma Halo Insider ha garantito ai fan più fedeli l'accesso in anteprima le notizie sui test relativi alla serie. Finora ha accolto soltanto i giocatori Xbox e quelli PC, ma nelle scorse ore è stato aperto anche alle piattaforme PlayStation. PlayStation 4 e PlayStation 5, per la precisione. Quindi anche i possessori di console di Sony potranno accedere ai prossimi test, quando saranno resi disponibili.