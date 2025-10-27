Il monitor Samsung Odyssey G5 G55C da 27 pollici QHD curvo è in sconto

Il Monitor Gaming Odyssey G5 - G55C da 27pollici QHD curvo è la tipica scelta "furba" per chi vuole un pannello ottimo senza sforare il budget: la risoluzione 2560×1440 valorizza texture e interfacce, mentre la curvatura aiuta a tenere l'intero campo visivo nello sweet spot, aumentando l'immersività in racing, shooter e open world. Il design essenziale lascia spazio alla scena, con cornici sottili e regolazioni pensate per lunghe sessioni. Se volete andare subito alla scheda, potete farlo cliccando su questo link.

