Il monitor Samsung Odyssey G5 G55C da 27 pollici QHD curvo è in sconto

Il Monitor Gaming Odyssey G5 - G55C da 27pollici QHD curvo è la tipica scelta "furba" per chi vuole un pannello ottimo senza sforare il budget: la risoluzione 2560×1440 valorizza texture e interfacce, mentre la curvatura aiuta a tenere l'intero campo visivo nello sweet spot, aumentando l'immersività in racing, shooter e open world. Il design essenziale lascia spazio alla scena, con cornici sottili e regolazioni pensate per lunghe sessioni. Se volete andare subito alla scheda, potete farlo cliccando su questo link.
Il prezzo "chiave" si ottiene in cassa: il voucher SAMSUNGBF (oppure il vostro codice nominale, se attivo) applica uno sconto del 20% su una selezione di prodotti fino alle 09:00 del 6 novembre. La promo non si applica ai modelli con etichetta "Black Offer", il codice va usato in un'unica soluzione, non copre eventuali spese di spedizione e non è valido per i prodotti noleggiati via Smart Upgrade. L'inserimento del voucher funziona sia su Samsung Online Shop sia tramite Samsung Shop App.
Uno schermo adatto ad ogni evenienza
La qualità d'immagine punta sul contrasto tipico dei pannelli curvi e su una gestione del movimento studiata per il gioco, con sincronizzazione adattiva per ridurre tearing e stutter quando il frame-rate oscilla. In QHD i testi restano nitidi anche fuori dal gaming, così da usare il monitor con produttività leggera, montaggio base o streaming senza passare a uno schermo secondario. La diagonale da 27 pollici è un buon compromesso per tenere tutto sotto controllo anche a distanza di scrivania standard.
Tutto questo significa quindi che avremo una diagonale adatta ad ogni esigenza, risoluzione QHD e curvatura pensata per il gaming, al prezzo di un entry-level grazie al voucher.