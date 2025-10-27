Samsung QLED Q7F5 da 65 pollici in sconto con voucher: l’occasione giusta per il salotto

Dal punto di vista qualità/prezzo questo è uno di quegli sconti che vale la pena considerare subito: il QLED Q7F5 4K Vision AI Smart TV 2025 (QE65Q7F5AUXZT) in versione 65 pollici si porta a casa a 679€ utilizzando il voucher in cassa. Parliamo di un TV QLED 4K con piattaforma Smart TV 2025, funzioni Vision AI per l'ottimizzazione della resa in base ai contenuti e un comparto connettività pensato per set-top box, console e soundbar. Se volete andare direttamente alla scheda del prodotto, potete farlo cliccando su questo link.

La meccanica è la "classica" da inserire al checkout: il codice SAMSUNGBF applica uno sconto del 20% su una selezione di prodotti e rimane attivo fino alle 9:00 del 6 novembre. Restano alcune regole importanti da tenere a mente: la promo non si applica agli articoli contrassegnati dalla label "Black Offer", il codice va usato in un'unica soluzione, non copre eventuali spese di spedizione e non si applica ai prodotti in noleggio tramite Smart Upgrade. L'utilizzo è valido sia su Samsung Online Shop sia su Samsung Shop App.