Samsung QLED Q7F5 da 65 pollici in sconto con voucher: l’occasione giusta per il salotto

Dal punto di vista qualità/prezzo questo è uno di quegli sconti che vale la pena considerare subito: il QLED Q7F5 4K Vision AI Smart TV 2025 (QE65Q7F5AUXZT) in versione 65 pollici si porta a casa a 679€ utilizzando il voucher in cassa. Parliamo di un TV QLED 4K con piattaforma Smart TV 2025, funzioni Vision AI per l'ottimizzazione della resa in base ai contenuti e un comparto connettività pensato per set-top box, console e soundbar. Se volete andare direttamente alla scheda del prodotto, potete farlo cliccando su questo link.
La meccanica è la "classica" da inserire al checkout: il codice SAMSUNGBF applica uno sconto del 20% su una selezione di prodotti e rimane attivo fino alle 9:00 del 6 novembre. Restano alcune regole importanti da tenere a mente: la promo non si applica agli articoli contrassegnati dalla label "Black Offer", il codice va usato in un'unica soluzione, non copre eventuali spese di spedizione e non si applica ai prodotti in noleggio tramite Smart Upgrade. L'utilizzo è valido sia su Samsung Online Shop sia su Samsung Shop App.
I dettagli del TV Samsung Q7F5 in sconto
Sul fronte d'uso reale, il Q7F5 punta a un'immagine brillante tipica dei pannelli QLED, con upscaling e mappatura dei colori gestiti dall'intelligenza di Vision AI. Il sistema Smart TV 2025 garantisce avvio rapido delle app principali, assistenti vocali e integrazione con l'ecosistema Samsung; le porte video eARC semplificano l'abbinamento a una soundbar dedicata, mentre le funzioni gaming del sistema aiutano a ridurre la latenza sulle console compatibili. In sintesi: grande diagonale, piattaforma aggiornata e prezzo aggressivo grazie al voucher.
Per chi volesse valutare anche altri modelli in sconto durante questo periodo, Samsung mantiene una pagina generale delle offerte con tutti i prodotti idonei e le condizioni aggiornate.