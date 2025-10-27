La storia di LucasArts sarà raccontata nel nuovo libro di Andrea Contato, adesso su Kickstarter

Contato ha già pubblicato numerosi volumi di grandissimo pregio, tra i quali i primi quattro volumi della serie Video Games, dedicati alla storia dei videogiochi, The Sumerian Game: A Digital Resurrection , che ricostruisce le vicende di uno dei primi videogiochi della storia, nonché "Through the Moongate: The story of Richard Garriott, Origin Systems Inc. and Ultima", opera in due volumi che tratta in modo estensivo la storia di Richard Garriott e Origin Systems. Quindi è una garanzia.

Lo storico dei videogiochi Andrea Contato ha lanciato la campagna Kickstarter di "Ribelli, Pirati e Tentacoli: La storia di LucasArts" , il suo nuovo libro dedicato, come avrete intuito dal titolo, alla storia della compagnia fondata da George Lucas, cui dobbiamo, tra gli altri Zak McKracken and the Alien Mindbenders e The Secret of Monkey Island .

Già un successo

La campagna Kickstarter di Ribelli, Pirati e Tentacoli: La storia di LucasArts è in realtà già un successo, a poche ore dal lancio, visto che, al momento di scrivere questa notizia, mancano pochi euro per arrivare ai 5000 necessari per rendere il progetto realtà.

Da sottolineare che il libro può essere acquistato in inglese o in italiano e che frutta anche Video Games: Stage 3: From 1985 until 1989, che è sicuramente un ottimo extra. Quest'ultimo è già disponibile da tempo in italiano, ma ora sta per arrivare anche in inglese.

Detto questo, Ribelli, Pirati e Tentacoli: La storia di LucasArts conterà circa 400 pagine e 100 immagini. Sarà diviso in 21 capitoli e un Appendice. Ancora non è disponibile la cover definitiva, ma immaginiamo che arriverà a breve, visto che si parla di marzo 2026 come mese di pubblicazione.

Se vi interessa, potete leggere un ricco estratto del libro raggiungendo questa pagina. Altrimenti, non vi resta che andare sulla pagina della campagna Kickstarter e fare la vostra offerta.