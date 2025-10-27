Steam lancia la Scream Fest 4: tanti sconti a tema Halloween sui giochi per PC nello store

Come da tradizione, in occasione di Halloween, Steam ha lanciato la Scream Fest 4, quarta edizione dell'iniziativa che raccoglie sullo store i saldi incentrati su questa festività, ovviamente tendenti a toccare i titoli horror ma non solo.
I nuovi sconti su Steam sono disponibili da oggi fino al 3 novembre alle ore 19:00, dunque avete una settimana di tempo per poter sfruttare questa interessante iniziativa, che propone diverse offerte che tendenzialmente riguardano gli horror ma si estendono poi anche su generi differenti.
Per avere una visione completa delle offerte dove andare su Steam, ovviamente, visto che i giochi a sconto nel catalogo sono talmente tante da rendere difficile una raccolta completa in questa sede.
Qualche esempio fra gli sconti
Ci limitiamo qui a proporre qualche titoli particolarmente interessante, con una breve selezione di giochi tra quelli attualmente proposti a sconto.
Per l'occasione sono anche in vendita alcuni oggetti speciali che si possono acquistare con i punti di Steam a questa pagina, con oggetti altamente esclusivi e a tema con l'evento.
Vediamo dunque una selezione di giochi che potrebbero risultare interessanti:
- Dead by Daylight - 7,99€
- The Walking Dead: The Telltale Series - 4,89€
- Hollow Knight - 7,39€
- Hunt Showdown: 1896 - 17,99€
- Sons of the Forest - 9,27€
- V Rising - 17,49€
- Dying Light 2: Stay Human - 19,79€
- DayZ - 23,99€
- Dead Cells - 12,49€
- Vampire Survivors - 3,49€
- The Outlast Trials: Invasion - 11,69€
Si tratta solo di alcuni esempi, ma per avere le idee più chiare consigliamo di dirigervi su Steam tra oggi e il 3 novembre.