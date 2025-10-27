Un avversario di Steam potrebbe essere in lavorazione da ByteDance, la compagnia di TikTok

ByteDance, la compagnia di TikTok, starebbe lavorando a un avversario di Steam, secondo alcuni media cinesi come IT Home, che potrebbe chiamarsi GameTop e puntare anche al mercato occidentale, ponendosi dunque in concorrenza diretta con il gigante di Valve.
Non ci sono ancora informazioni ufficiali specifiche, ma sembra che vari annunci di lavoro facciano pensare all'elaborazione di una piattaforma dedicata ai videogiochi per PC da parte di ByteDance, che comprenda un esteso store digitale e anche integrazioni social, oltre all'uso dell'intelligenza artificiale a supporto dei creatori di contenuti.
Negli annunci si fa specifico riferimento a "mercati esteri", cosa che sembra dimostrare la volontà di costruire una piattaforma che non sia esclusivamente legata al mercato cinese ma sia destinata a concorrere anche negli altri paesi.
Uno Steam cinese in arrivo?
Una mossa del genere potrebbe rientrare nella riorganizzazione generale di ByteDance vista di recente con l'insediamento di Zhang Yunfan a capo dell'azienda, a cui è corrisposta una nuova politica basata sul concentrarsi su precisi obiettivi strategici, piuttosto che un ampliamento massiccio a 360 gradi su diversi segmenti di mercato.
Da informazioni precedenti era emersa la volontà di ByteDance di puntare al mercato videoludico, e questa piattaforma GameTop potrebbe rappresentare l'elemento principale della strategia.
In base a quanto è emerso dagli annunci e dalle informazioni raccolte dai media cinesi, sembra che questa piattaforma sia destinata ad avere una forte componente social, con una serie di strumenti gestiti dall'intelligenza artificiale che possano aiutare anche i creatori di contenuti a prosperare su GameTop.