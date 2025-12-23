I prezzi dei videogiochi potrebbero aumentare ancora nel 2026, ma soprattutto per le micro-transazioni

Secondo alcuni analisti di mercato, i prezzi dei videogiochi potrebbero essere destinati ad aumentare ancora nel 2026, ma in particolare quelli di una particolare tipologia di acquisti, ovvero le micro-transazioni, più che i prezzi dei videogiochi interi.

Secondo l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis, i prezzi unitari dei giochi sono probabilmente destinati a rimanere stabili nel corso del 2026, con lo standard dei 70$ che dovrebbe rimanere in voga durante il prossimo anno, corrispondente agli 80€ dei giochi tripla A in Europa, con le relative variazioni.

Tuttavia, ci sono dei prezzi che probabilmente verranno incrementati durante il prossimo anno e sono quelli delle micro-transazioni, che potrebbero dunque subire vari aggiustamenti verso l'alto.