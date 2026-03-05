The Last Ninja Collection + Bonus Games è disponibile ora anche su Nintendo Switch

System 3 ha portato The Last Ninja Collection + Bonus Games anche su Nintendo Switch, rendendola disponibile da oggi al prezzo di 29,99€ e contenente una raccolta di giochi classici da parte dell'etichetta in questione, che arrivano direttamente dall'epoca degli home computer a 8 e 16-bit.
Si tratta di un progetto partito attraverso Kickstarter e che è stato finanziato praticamente subito, portando a un lancio su PC l'anno scorso, mentre le versioni console erano previste successivamente. Nelle ore scorse, The Last Ninja Collection + Bonus Games ha dunque raggiunto l'eShop di Nintendo Switch, dove è disponibile per 29,99€.
Si tratta di un nome che rievoca grandi ricordi a chi giocava già all'epoca di Commodore 64, Spectrum e Amiga, ma la raccolta comprende anche altri titoli di System 3.
Grandi classici dagli home computer
Come possiamo vedere nel trailer di presentazione riportato qui sotto, The Last Ninja Collection + Bonus Games contiene una vera e propria collezione di giochi System 3, ispirati a ninja, combattimenti e arti marziali.
In attesa di informazioni sull'eventuale uscita anche su PlayStation e Xbox, che rientravano nel progetto iniziale, intanto il pacchetto arriva anche su Nintendo Switch.
All'interno della raccolta troviamo i seguenti giochi:
- The Last Ninja
- The Last Ninja 2
- The Last Ninja 3
- Ninja Remix
- International Karate
- IK+
- Bangkok Knights
La serie The Last Ninja è composta da action adventure caratterizzati da una particolare inquadratura isometrica, mentre gli altri possono essere considerati progenitori dei moderni picchiaduro.