The Last Ninja Collection + Bonus Games è disponibile ora anche su Nintendo Switch

Sette grandi classici del passato tornano su Nintendo Switch con The Last Ninja Collection + Bonus Games, che raccoglie la celebre serie di System 3 più altri grandi giochi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/03/2026
System 3 ha portato The Last Ninja Collection + Bonus Games anche su Nintendo Switch, rendendola disponibile da oggi al prezzo di 29,99€ e contenente una raccolta di giochi classici da parte dell'etichetta in questione, che arrivano direttamente dall'epoca degli home computer a 8 e 16-bit.

Si tratta di un progetto partito attraverso Kickstarter e che è stato finanziato praticamente subito, portando a un lancio su PC l'anno scorso, mentre le versioni console erano previste successivamente. Nelle ore scorse, The Last Ninja Collection + Bonus Games ha dunque raggiunto l'eShop di Nintendo Switch, dove è disponibile per 29,99€.

Si tratta di un nome che rievoca grandi ricordi a chi giocava già all'epoca di Commodore 64, Spectrum e Amiga, ma la raccolta comprende anche altri titoli di System 3.

Grandi classici dagli home computer

Come possiamo vedere nel trailer di presentazione riportato qui sotto, The Last Ninja Collection + Bonus Games contiene una vera e propria collezione di giochi System 3, ispirati a ninja, combattimenti e arti marziali.

In attesa di informazioni sull'eventuale uscita anche su PlayStation e Xbox, che rientravano nel progetto iniziale, intanto il pacchetto arriva anche su Nintendo Switch.

All'interno della raccolta troviamo i seguenti giochi:

  • The Last Ninja
  • The Last Ninja 2
  • The Last Ninja 3
  • Ninja Remix
  • International Karate
  • IK+
  • Bangkok Knights

La serie The Last Ninja è composta da action adventure caratterizzati da una particolare inquadratura isometrica, mentre gli altri possono essere considerati progenitori dei moderni picchiaduro.

