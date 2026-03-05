The Last Ninja Collection + Bonus Games è disponibile ora anche su Nintendo Switch

System 3 ha portato The Last Ninja Collection + Bonus Games anche su Nintendo Switch, rendendola disponibile da oggi al prezzo di 29,99€ e contenente una raccolta di giochi classici da parte dell'etichetta in questione, che arrivano direttamente dall'epoca degli home computer a 8 e 16-bit.

Si tratta di un progetto partito attraverso Kickstarter e che è stato finanziato praticamente subito, portando a un lancio su PC l'anno scorso, mentre le versioni console erano previste successivamente. Nelle ore scorse, The Last Ninja Collection + Bonus Games ha dunque raggiunto l'eShop di Nintendo Switch, dove è disponibile per 29,99€.

Si tratta di un nome che rievoca grandi ricordi a chi giocava già all'epoca di Commodore 64, Spectrum e Amiga, ma la raccolta comprende anche altri titoli di System 3.