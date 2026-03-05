Cerchi un controller wireless? L'Ultimate 2C a tema Black Myth Wukong è in sconto su Amazon

Se cerchi un controller wireless e non vuoi spendere troppo, l' Ultimate 2C di 8Bitdo è su Amazon a 39,99 € invece di 45,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 13%. Si tratta di un piccolo sconto e puoi approfittarne acquistando il prodotto tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il controller è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Precisione, configurazione personalizzata e affidabilità

Come anticipato, questo controller wireless è compatibile con PC Windows e dispositivi Android. Questa variante dedicata a Black Myth Wukong presenta tonalità nere e rosse e una serie di dettagli legati al videogioco. I fast bumper sono rimappabili e, insieme ai pulsanti R4 e L4, sono progettati per una configurazione personalizzata senza alcun software. Troviamo inoltre la funzione Turbo e una frequenza di polling di 1000 Hz sia con connessioni 2.4G che cablate, per garantirti una risposta precisa e a bassa latenza.

Il controller 8Bitdo Ultimate 2C

Non è un prodotto di fascia alta, quindi se hai esigenze particolarmente specifiche potresti dover optare per altre soluzioni più specifiche. Nel complesso, però, si tratta di un prodotto molto apprezzato dagli utenti e questa versione speciale è perfetta per chi cerca un controller più particolare dal punto di vista estetico.