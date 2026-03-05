0

Cerchi un controller wireless? L'Ultimate 2C a tema Black Myth Wukong è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller wireless 8Bitdo Ultimate 2C a un prezzo accessibile e in una variante esclusiva dedicata al gioco Black Myth Wukong.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/03/2026
Controller wireless 8Bitdo Ultimate 2C

Se cerchi un controller wireless e non vuoi spendere troppo, l'Ultimate 2C di 8Bitdo è su Amazon a 39,99 € invece di 45,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 13%. Si tratta di un piccolo sconto e puoi approfittarne acquistando il prodotto tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il controller è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Precisione, configurazione personalizzata e affidabilità

Come anticipato, questo controller wireless è compatibile con PC Windows e dispositivi Android. Questa variante dedicata a Black Myth Wukong presenta tonalità nere e rosse e una serie di dettagli legati al videogioco. I fast bumper sono rimappabili e, insieme ai pulsanti R4 e L4, sono progettati per una configurazione personalizzata senza alcun software. Troviamo inoltre la funzione Turbo e una frequenza di polling di 1000 Hz sia con connessioni 2.4G che cablate, per garantirti una risposta precisa e a bassa latenza.

Il controller 8Bitdo Ultimate 2C
Il controller 8Bitdo Ultimate 2C

Non è un prodotto di fascia alta, quindi se hai esigenze particolarmente specifiche potresti dover optare per altre soluzioni più specifiche. Nel complesso, però, si tratta di un prodotto molto apprezzato dagli utenti e questa versione speciale è perfetta per chi cerca un controller più particolare dal punto di vista estetico.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cerchi un controller wireless? L'Ultimate 2C a tema Black Myth Wukong è in sconto su Amazon