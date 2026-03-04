Sei alla ricerca di un case? Su Amazon è disponibile una promozione che (quasi) dimezza il prezzo dell'NZXT H7 Flow

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante sul case NZXT H7 Flow che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi acquistare il case direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il case NZXT H7 Flow è un mid-tower progettato per offrire un buon flusso d'aria e un raffreddamento efficace, mantenendo al contempo un design moderno e funzionale. Supporta l'installazione di tre ventole da 120 mm nella parte inferiore, una soluzione pensata per garantire un raffreddamento diretto della GPU e migliorare la dissipazione del calore complessivo.
Ulteriori dettagli
I pannelli in mesh ad alte prestazioni favoriscono il passaggio dell'aria sia in ingresso che in uscita, ottimizzando la ventilazione interna e contribuendo anche alla filtrazione della polvere, mantenendo il sistema più pulito e riducendo l'accumulo di particelle. Inoltre, il case offre ampio supporto per sistemi di raffreddamento a liquido.
La gestione dei cavi è semplice e ordinata grazie a un sistema intuitivo con canali ampi, ganci integrati e cinghie incluse, che facilitano l'instradamento dei cavi e migliorano l'estetica interna del case. Questa organizzazione contribuisce anche a un migliore flusso d'aria, riducendo l'ingombro e ottimizzando le prestazioni complessive del sistema.