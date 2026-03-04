0

Sei alla ricerca di un case? Su Amazon è disponibile una promozione che (quasi) dimezza il prezzo dell'NZXT H7 Flow

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante sul case NZXT H7 Flow che viene messo in offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/03/2026
Case NZXT

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante sul case NZXT H7 Flow che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi acquistare il case direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il case NZXT H7 Flow è un mid-tower progettato per offrire un buon flusso d'aria e un raffreddamento efficace, mantenendo al contempo un design moderno e funzionale. Supporta l'installazione di tre ventole da 120 mm nella parte inferiore, una soluzione pensata per garantire un raffreddamento diretto della GPU e migliorare la dissipazione del calore complessivo.

Ulteriori dettagli

I pannelli in mesh ad alte prestazioni favoriscono il passaggio dell'aria sia in ingresso che in uscita, ottimizzando la ventilazione interna e contribuendo anche alla filtrazione della polvere, mantenendo il sistema più pulito e riducendo l'accumulo di particelle. Inoltre, il case offre ampio supporto per sistemi di raffreddamento a liquido.

81Tiadquql Ac Sl1500

La gestione dei cavi è semplice e ordinata grazie a un sistema intuitivo con canali ampi, ganci integrati e cinghie incluse, che facilitano l'instradamento dei cavi e migliorano l'estetica interna del case. Questa organizzazione contribuisce anche a un migliore flusso d'aria, riducendo l'ingombro e ottimizzando le prestazioni complessive del sistema.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sei alla ricerca di un case? Su Amazon è disponibile una promozione che (quasi) dimezza il prezzo dell'NZXT H7 Flow