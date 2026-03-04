2

La base verticale per PS5 è un accessorio molto utile che viene messo in vendita su Amazon (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla base verticale per PS5 che viene venduta quasi al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/03/2026
Base verticale PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante su un accessorio Sony per PS5: si tratta della base verticale che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 22,99€, 1€ in più rispetto al suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La base verticale per console PS5 e PS5 Pro è l'accessorio ideale per chi desidera posizionare la propria console in modo elegante e funzionale. Progettata appositamente per garantire piena compatibilità con entrambi i modelli, consente di collocare la console in posizione verticale in totale sicurezza.

Ulteriori dettagli

Grazie al suo design studiato su misura, la base si collega facilmente alla console, offrendo un'installazione semplice e rapida. Una volta fissata, mantiene la PS5 saldamente in posizione, riducendo il rischio di movimenti accidentali e contribuendo a preservare l'integrità del dispositivo.

61Bkhjagfxl Ac Sl1500

Oltre all'aspetto pratico, la base verticale valorizza l'estetica iconica della console, mettendone in risalto le linee moderne e il design distintivo. È la soluzione perfetta per chi desidera ottimizzare gli spazi del proprio setup gaming, specialmente su scrivanie o mobili TV. Inoltre una posizione verticale spesso favorisce una maggiore ventilazione che evita surriscaldamenti che potrebbero danneggiare la console stessa.

