Cerchi un survival horror cinematografico? Preordina Directive 8020 Deluxe Edition su Amazon

Se ami le avventure inquietanti o sei un fan della serie The Dark Pictures Anthology, il preordine di Directive 8020 Deluxe Edition è su Amazon a 49,99 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che il gioco sarà ufficialmente disponibile dal 12 maggio 2026, quindi tra qualche mese. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una nuova avventura inquietante
L'edizione Deluxe include i seguenti contenuti:
- The Dark Pictures Outfit Pack
- The Dark Pictures Collectables
- Cinematic Filter Pack
- Colonna sonora digitale
- Artbook digitale
In questa nuova avventura vestirai i panni della giovane astronauta Young e vivrai un'esperienza di stampo cinematografico. In questa missione spaziale dovrai salvare l'umanità affrontando una serie di pericoli, tra cui un organismo alieno in grado di assumere le sembianze delle sue prede.
Vivrai intense sequenze survival e una storia a bivi ricca di scelte decisive che avranno un profondo impatto. Scoprirai innumerevoli finali e potrai sbloccare anche percorsi segreti. I più esigenti non dovrebbero aspettarsi grossa profondità nella parte furtiva; ne abbiamo parlato in questo articolo con le nostre impressioni dopo averlo provato.