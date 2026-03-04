Cerchi un survival horror cinematografico? Preordina Directive 8020 Deluxe Edition su Amazon

Se ami le avventure inquietanti o sei un fan della serie The Dark Pictures Anthology, il preordine di Directive 8020 Deluxe Edition è su Amazon a 49,99 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che il gioco sarà ufficialmente disponibile dal 12 maggio 2026, quindi tra qualche mese. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.