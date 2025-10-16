Directive 8020 è stato mostrato con un breve trailer del gameplay

IGN ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Directive 8020, l'avventura horror fantascientifica sviluppata da Supermassive Games, gli autori di Until Dawn e The Dark Pictures, che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.

Il video mostra la protagonista, Brianna Young, interpretata dall'attrice Lashana Lynch, intrufolarsi all'interno di una serie di condotti della nave spaziale in cui è ambientata la storia, fino a intravedere qualcosa di inaspettato e di inquietante. Di che si tratta?

A bordo della Cassiopea in un viaggio verso Tau Ceti f, ultima speranza per l'umanità ormai al collasso, i personaggi di Directive 8020 si troveranno ad affrontare una minaccia improvvisa quando scopriranno che non sono soli a bordo della nave. Il pericolo tuttavia è reale o legato alla loro immaginazione?

Lo stile del gioco riprende quello che ha contribuito al successo dello studio britannico, che ha realizzato finora esperienze di stampo cinematografico molto appassionanti e ben dirette. A cambiare in questo caso è l'ambientazione, com'è facile intuire.