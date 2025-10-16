0

Directive 8020 è stato mostrato con un breve trailer del gameplay

IGN ha pubblicato un nuovo, breve trailer del gameplay di Directive 8020, l'avventura horror fantascientifica sviluppata da Supermassive Games.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/10/2025
IGN ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Directive 8020, l'avventura horror fantascientifica sviluppata da Supermassive Games, gli autori di Until Dawn e The Dark Pictures, che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.

Il video mostra la protagonista, Brianna Young, interpretata dall'attrice Lashana Lynch, intrufolarsi all'interno di una serie di condotti della nave spaziale in cui è ambientata la storia, fino a intravedere qualcosa di inaspettato e di inquietante. Di che si tratta?

A bordo della Cassiopea in un viaggio verso Tau Ceti f, ultima speranza per l'umanità ormai al collasso, i personaggi di Directive 8020 si troveranno ad affrontare una minaccia improvvisa quando scopriranno che non sono soli a bordo della nave. Il pericolo tuttavia è reale o legato alla loro immaginazione?

Lo stile del gioco riprende quello che ha contribuito al successo dello studio britannico, che ha realizzato finora esperienze di stampo cinematografico molto appassionanti e ben dirette. A cambiare in questo caso è l'ambientazione, com'è facile intuire.

La decisione giusta?

Annunciato alla fine del 2022, Directive 8020 riprende la formula tipica delle avventure di Supermassive Games, fatta di quick time event, decisioni da prendere e diramazioni che possono portare la storia verso percorsi anche molto differenti.

Ogni scelta può significare vita o morte, e il nuovo sistema di "punti di svolta" promette una struttura narrativa ancora più ramificata, capace di generare finali multipli e percorsi nascosti: l'evoluzione naturale del linguaggio che Supermassive ha perfezionato negli anni, ora applicato a un contesto di science fiction che strizza l'occhio ad Alien e La Cosa.

