Directive 8020 si presenta con un video di gameplay alla Gamescom

La situazione precipita rapidamente quando l'azione torna all'interno della struttura, rivelando ancora una volta la formula che Supermassive Games ha utilizzato nelle sue più importanti produzioni, fra sangue e colpi di scena.

Il filmato realizzato dallo studio include i primi tredici minuti della campagna della nuova avventura a sfondo fantascientifico e fornisce un'idea di quelle che saranno le atmosfere, il tono e le situazioni che troveremo in Directive 8020.

Directive 8020 è stato presentato con un lungo video di gameplay da Supermassive Games: il team autore di Until Dawn e The Dark Pictures ha approfittato dell'importante palcoscenico della Gamescom per mostrare il suo ultimo progetto in azione.

Problemi con lo sviluppo?

Come sappiamo, alcune settimane fa Supermassive Games ha rinviato Directive 8020 al 2026 e ha annunciato licenziamenti che hanno inevitabilmente destato preoccupazione fra i tanti fan dello studio, lasciando trasparire qualche problema che potrebbe incidere con lo sviluppo del gioco.

La trama di Directive 8020 è ambientata in un futuro in cui la Terra sta morendo e la razza umana deve trovare una nuova casa, ma la nave colonia Cassiopea si schianta su Tau Ceti f e scopre solo allora che c'è qualcosa di inaspettato su questo pianeta e li stava aspettando.

Il nemico è un organismo alieno dotato della capacità di imitare le proprie prede, e che dà il via a una caccia feroce ai membri dell'equipaggio della Cassiopea, sulle cui spalle c'è la responsabilità di un intero esodo.