Directive 8020, abbiamo provato il nuovo horror spaziale di Supermassive

Presentato per la prima volta la scorsa estate, Directive 8020 segna un nuovo capitolo per The Dark Pictures Anthology con un horror spaziale che introduce meccaniche inedite e va in una direzione un po' più action rispetto ai classici film-interattivi a cui ha abituato Supermassive Games. Se Little Hope e House of Ashes si erano già dimostrati capaci di portare la serie verso territori inesplorati, Directive 8020 compie un salto decisamente più audace e ci proietta nello spazio profondo, ispirandosi dichiaratamente a classici come La Cosa di John Carpenter per presentare un horror sci-fi paranoico e in cui non ci si può fidare di nessuno.

La demo della Summer Game Fest

La demo di Directive 8020 alla Summer Game Fest si apre con una breve cinematica ambientata due giorni prima della partenza della Cassiopeia, la nave coloniale su cui avrà luogo l'intera l'avventura. È in sostanza un prologo in cui si fa la conoscenza di Brianna Young (interpretata da Lashana Lynch) e del comandante Nolan Stafford, che discutono mentre si preparano per un viaggio di ricognizione verso Tau Ceti f, un pianeta candidato per la colonizzazione. Con la Terra ormai morente e l'umanità che ha bisogno di un nuovo mondo su cui vivere, la missione della Cassiopeia è quella di testare la fattibilità di questo progetto.

Quattro anni dopo, però, le cose sono andate decisamente storte. La nave ha subito l'impatto di un meteorite e un'entità aliena si è infiltrata a bordo, acquisendo la capacità di replicare perfettamente l'aspetto dei membri dell'equipaggio. È a questo punto della demo che Stafford e l'ingegnere Josef Cernan si trovano ad affrontare prima i doppelgänger di sé stessi, e poi creature che si trasformano in mostruosità dall'aspetto raggelante. Non è chiaro se è la prima volta in assoluto che il giocatore incontrerà questi nemici, visto che - come in Until Dawn e The Quarry - il racconto ci mostrerà la prospettiva dei diversi personaggi.

Cernan è uno dei membri dell'equipaggio della Cassiopea, e uno dei protagonisti della demo che abbiamo provato alla Summer Game Fest

La sezione più intensa della demo ci ha visti controllare Cernan mentre tentava di sfuggire a una di queste creature attraverso i tunnel di servizio. Dotati di uno scanner che permette di individuare temporaneamente la posizione del nemico, bisognava muoversi furtivamente, sfruttando distrazioni ambientali per indirizzare il mostro alieno da una parte o dall'altra. L'esperienza è claustrofobica, ricca d'ansia, ma non troppo diversa da quella di molti altri giochi d'azione 3D in cui nascondersi dietro alle coperture per non farsi vedere. La sequenza furtiva non sembra granché originale né profonda, ma il poco spazio a disposizione rende comunque difficile trovare delle vie di fuga. Un attimo di distrazione e, a pochi metri dalla scala, l'alieno ci vede, ci insegue, ci afferra e colpisce. Per fortuna, un QTE imbroccato per il rotto della cuffia permette a Cernan di scappare e riunirsi col resto del gruppo.

La creatura aliena che ha infestato la nave di Directive 8020 può assumere forme disgustose

L'ultima parte della demo presenta una scelta morale difficile e che sicuramente sarà riproposta in diverse occasioni nel corso dell'avventura. Dopo aver raggiunto il resto dell'equipaggio, si scopre che i compagni hanno rinchiuso William, il capitano della nave, sospettando che si tratti in realtà di un doppelgänger alieno. Neanche pochi secondi dopo e ci si trova davanti a una scelta: sparargli e ucciderlo oppure aspettare e rischiare la vita dell'intero gruppo. Supermassive da questo punto di vista è maestra nel creare un'infinita sensazione di tensione e incertezza, catturando perfettamente l'atmosfera di paranoia che porterà i membri dell'equipaggio (e di conseguenza il giocatore) a non sapere di chi fidarsi.

Il problema grosso della demo sta ovviamente nel contesto in cui è stata presentata: giocare un estratto estemporaneo in pochi minuti e nel mezzo di una fiera vuol dire non avere il tempo di affezionarsi ai personaggi (oppure odiarli), non sapere cos'è successo prima o chi sono e perché si comportano in un certo modo; manca quindi quell'ansia di fare la scelta sbagliata o i sensi di colpa che si provano quando una scelta sbagliata porta alla morte del personaggio. E anche qui non mancheranno finali multipli, con la possibilità di far sopravvivere l'intero equipaggio o vederlo sterminato, assieme a svariate combinazioni nel mezzo.