Directive 8020 si mostra alla Gamescom con un trailer: sarà un horror cinematografico di sopravvivenza

Si parla ovviamente di un nuovo gioco horror cinematografico di sopravvivenza che è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025 .

Il trailer di Directive 8020

Il video di Directive 8020 mostra una donna su una stazione spaziale che fugge da una minaccia inizialmente non particolarmente chiara. Alla fine scopriamo che è qualcuno identico a lei, ma in realtà si tratta di un alieno in grado di copiare le sue fattezze.

Directive 8020 era inizialmente visto come un nuovo capitolo della The Dark Pictures Anthology, ma nel video non vi è alcun tipo di riferimento alla saga e il gioco è semplicemente chiamato "Directive 8020".