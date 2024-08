Borderlands 4 annunciato con un trailer all'apertura dell'Opening Night Live di Gamescom 2024

L'Opening Night Live della Gamescom 2024 si è aperta con l'annuncio di Borderlands 4, presentato con un primo teaser trailer che praticamente non ha mostrato nulla del gioco, al di là di qualche accenno all'ambientazione.

In effetti, l'esistenza di Borderlands 4 era stata già ampiamente confermata da Gearbox in precedenza, ma in questo caso abbiamo avuto un annuncio vero e proprio, con presentazione ufficiale da parte degli autori e un teaser trailer che, quantomeno, è servito per ristabilire subito lo spirito della serie.

Il gioco era stato confermato in modo diretto ed esplicito dal CEO di Gearbox solo qualche giorno fa, probabilmente in previsione di questa presentazione in grande stile proprio all'inizio della serata di apertura da parte di Geoff Keighley.