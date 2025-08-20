Borderlands 4 vale anche 200 dollari, dice il CEO di Gearbox, ma in realtà vorrebbe regalarlo a tutti

Randy Pitchford ha infatti spiegato che dal suo punto di vista Borderlands 4 potrebbe costare anche 200 dollari e li varrebbe tutti.

Bordelands 4 costerà 80€ come annunciato dopo molte speculazioni che potesse salire a 90€ come Mario Kart World. Abbiamo la conferma ufficiale, ma le discussioni sul prezzo non sono terminate lì e a portarle avanti è il CEO stesso della compagnia .

Le parole di Pitchford sul prezzo di Borderlands 4

L'informazione è stata condivisa da Pitchford in una intervista con GamesRadar+ durante il primo giorno della Gamescom.

Precisamente ha affermato: "Cavolo, penso che potrebbero far pagare 200 dollari" ma "vorrei che lo regalassero perché così tutti lo giocherebbero. Gli affari non funzionano così, ma il gioco ha un grande valore."

Non è la prima volta che il CEO di Gearbox dice la propria sul prezzo e già in precedenza aveva speculato che Borderlands 4 sarebbe potuto costare di più e che il valore ludico del gioco avrebbe bilanciato qualsiasi spesa. I giocatori non hanno mai preso bene le sue uscita ma, come spiega a Gamesradar+, "onestamente non importa nel grande schema delle cose", aggiungendo che qualsiasi discussione fatta in passato alla fine non cambia il risultato finale.

Dice poi che alla fine sta alla singola persona decidere se la cifra richiesta è corretta per il prodotto; parlando più precisamente di Boderlands 4, (ovviamente) ritiene che il gioco sia incredibile e che il valore dell'opera sia innegabile, dicendo anche che i giocatori hanno speso migliaia di ore sui vari capitoli di Borderlands e che quindi il rapporto tempo di gioco e spesa monetaria è incredibile.

Ricordiamo poi che Borderlands 4 ha il doppio salto, rampini, scatti e planate: "fanc**o, perché no?", dice Pitchford.