Den of Wolves è stato mostrato brevemente con un nuovo trailer pieno di piombo

Uno dei giochi di apertura del Future Games Show della Gamescom 2025 è staot Den of Wolves, sparatutto cooperativo di 10 Chambers. È stato mostrato del nuovo gameplay con un nuovo trailer, davvero breve. Si parla di un filmato di appena 35 secondi, incentrato sulle sparatorie.

In effetti non c'è molto altro nel video, dove vediamo sparare con armi più o meno realistiche contro dei nemici generici. Non ci sono nemmeno date o annunci vari.

Viene ricordato che la pagina Steam è già attiva e che Den of Wolves può essere aggiunto alla lista dei desideri, ma è tutto qui. Comunque sia, se vi interessa il gioco, guardatelo sicuramente, in attesa di sapere quando potremo giocarci effettivamente.