I giocatori considerano Steam come una casa, per questo non acquistano su Epic Games Store

Adrian Chmielarz, l'autore di Witchfire e cofondatore nel 2012 dello studio polacco The Astronauts, pensa che il suo ultimo gioco abbia avuto successo anche grazie all'accordo di esclusiva temporale con l' Epic Games Store , cui però non ha risparmiato critiche in un'intervista con la testata FRVR. In particolare, ha messo a confronto Steam ed Epic Games Store, parlando favorevolmente del primo per quanto riguarda le funzioni dedicate alla community.

Succedono così tante cose

"In realtà succedono così tante cose nell'hub della community di ogni singolo gioco, molte più di quante avessi mai immaginato", ha detto Chmielarz. "E non c'è da stupirsi che le persone finiscano per investire emotivamente in Steam. A un certo punto sentono: 'Ok, questa è casa mia, quindi qui c'è anche la mia libreria personale'. Così, quando qualcosa che vogliono giocare esce in esclusiva su Epic, diventa un problema per loro, perché devono tradire la loro libreria di casa con un altro negozio."

Epic Games Store è indubbiamente più scarno e privo di funzionalità rispetto a Steam ed è naturale che sia la casa dei giocatori PC, proprio in forza della possibilità di entrare in grosse community. Va detto che molti giocano pochissimo a titoli nuovi (e in generale) e si dedicano soprattutto alle attività sociali, ma proprio per questo il modello funziona. I videogiochi sono sempre più spesso un incidente di percorso per i videogiocatori, più interessati agli aspetti sociali dell'esserlo che a giocare davvero.

"Le persone, in sostanza, non usano l'EGS come la loro casa: non è casa per loro", ha aggiunto Chmielarz. "Non so se sia una scelta deliberata o meno, ma loro non hanno recensioni scritte. Non hanno forum. Non c'è niente da fare lì se non comprare. E quindi perderà sempre contro un negozio che è anche emotivo, con cui puoi davvero interagire."