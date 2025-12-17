Gli utenti di Steam in media giocano pochi titoli all'anno e non molto recenti, dai dati di Valve

Con il lancio di Steam Replay 2025 abbiamo modo non solo di conoscere le nostre statistiche precise per quanto riguarda l'attività videoludica annuale sulla piattaforma, ma possiamo anche avere qualche informazione sulla community in generale, e in particolare possiamo vedere come gli utenti Steam in media giochino pochi titoli all'anno e non molto recenti.
Si parla dei dati mediani su un campione molto ampio e variegato di utenti, dunque non va preso come indicativo per quanto riguarda i giocatori più assidui, ma è comunque interessante da rilevare, se non altro per capire quanto possa essere larga la forbice tra gli utenti più appassionati e quelli più "casual".
In particolare, è notevole la quantità dei giochi giocati in media dagli utenti di Steam, così come la percentuale di titoli usciti nel 2025 effettivamente utilizzati nel corso dell'anno, perché dimostra come molti giocatori abbiano un approccio decisamente blando.
Solo 4 giochi all'anno di media e pochi del 2025
I dati medi possono essere visti in alcune voci specifiche di Steam Replay 2025, consentendo di fare un confronto diretto tra le nostre abitudini e quelle degli altri giocatori su Steam, sempre per quanto riguarda il valore medio.
È notevole che la quantità di giochi giocati nel 2025 sia in media di 4 titoli per l'intera piattaforma Steam, decisamente pochi se si pensa che non si tratta di giochi conclusi ma soltanto utilizzati per una certa quantità di tempo.
Altro dettaglio interessante è fornito dalla quantità di giochi usciti nel 2025 giocati dagli utenti: il valore medio per gli utenti di Steam è il 14%, tale sarebbe la percentuale di giochi usciti nel 2025 giocati dagli utenti rispetto agli altri titoli utilizzati.
Questo porta a pensare che ci sia una grande quantità di utenti registrati a Steam che utilizzano solo molto saltuariamente il servizio, ma anche che molti giocatori si limitano a utilizzare sempre gli stessi titoli, più che acquistare e provare giochi più recenti.