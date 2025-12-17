Gli utenti di Steam in media giocano pochi titoli all'anno e non molto recenti, dai dati di Valve

Con il lancio di Steam Replay 2025 abbiamo modo non solo di conoscere le nostre statistiche precise per quanto riguarda l'attività videoludica annuale sulla piattaforma, ma possiamo anche avere qualche informazione sulla community in generale, e in particolare possiamo vedere come gli utenti Steam in media giochino pochi titoli all'anno e non molto recenti.

Si parla dei dati mediani su un campione molto ampio e variegato di utenti, dunque non va preso come indicativo per quanto riguarda i giocatori più assidui, ma è comunque interessante da rilevare, se non altro per capire quanto possa essere larga la forbice tra gli utenti più appassionati e quelli più "casual".

In particolare, è notevole la quantità dei giochi giocati in media dagli utenti di Steam, così come la percentuale di titoli usciti nel 2025 effettivamente utilizzati nel corso dell'anno, perché dimostra come molti giocatori abbiano un approccio decisamente blando.