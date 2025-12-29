Steam annuncia i Best of 2025: ecco i giochi più venduti e più giocati dell'anno

Come ogni anno, Steam ha annunciato i Best of 2025, ovverosia i giochi più venduti e più giocati sulla piattaforma digitale Valve, nonché i prodotti di maggior successo.

Partiamo dalle nuove uscite, dunque le produzioni più recenti con i maggiori incassi, che nella top 12 della categoria Platino includono titoli come Battlefield 6, ARC Raiders, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e il fenomeno Schedule 1. La categoria Oro, che racchiude i giochi dal tredicesimo al ventiquattresimo posto, vede invece la presenza di nomi come Dispatch, Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Black Ops 7, Assassin' Creed Shadows, DOOM: The Dark Ages, Dying Light: The Beast, Stellar Blade e Split Fiction. Dopo due mesi, ARC Raiders straccia Battlefield 6 come utenti connessi su Steam Nelle categorie Argento e Bronzo, che vanno dal venticinquesimo al centesimo posto, troviamo infine giochi come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, The Last of Us: Parte 2 Remastered, The Outer Worlds 2, The First Berserker: Khazan, Avowed, Marvel's Spider-Man 2, Mafia: Terra Madre, Silent Hill f e Final Fantasy VII Rebirth.

I maggiori incassi Passando alla tabella dei più venduti è possibile consultare la top 100 dei giochi che hanno totalizzato gli incassi maggiori nel corso del 2025, ma che possono essere stati pubblicati anche in precedenza. Non sorprende dunque trovare nella categoria Platino nomi come PUBG: Battlegrounds, appena approdato anche su PS5 e Xbox Series X|S, Counter-Strike 2, Apex Legends e Marvel Rivals. Oltre alle produzioni free-to-play, figurano nella lista giochi come Call of Duty: Black Ops 7, che dunque pare aver registrato su Steam incassi non dissimili da quelli di Battlefield 6 e ARC Raiders, anch'essi presenti in questo scaglione. Seguono nella categoria Oro i vari Elden Ring Nightreign, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, EA Sports FC 26, Baldur's Gate 3 e Helldivers 2, mentre nella categoria Argento troviamo Sid Meier's Civilization VII, Warhammer 40.000: Space Marine 2, Destiny 2, Elden Ring, Forza Horizon 5 e GTA V.