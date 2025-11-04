PUBG: Battlegrounds arriva su PS5 e Xbox Series la prossima settimana con una grande patch e il crossover con Porche

PUBG Studios ha confermato il lancio delle versioni native di PUBG: Battlegrounds per PS5 e Xbox Series X|S, previsto per il 13 novembre. L'uscita sarà accompagnata dall'aggiornamento 38.2, disponibile su PC già dal 5 novembre. Ricordiamo che queste due nuove versioni andranno di fatto a rimpiazzare quelle old-gen: a partire dallo stesso giorno terminerà il supporto su PS4 e Xbox One.

Le versioni next-gen offriranno una grafica migliorata, un framerate più stabile e meno crash, grazie alla gestione ottimizzata della memoria. Su PS5 il gioco girerà a 1440p e 60 fps, mentre su Xbox Series X e PS5 Pro sarà disponibile una risoluzione dinamica fino a 2160p sempre a 60 fps. Xbox Series S avrà due opzioni: 1080p a 60 fps oppure 1440p a 30 fps.