PUBG: Battlegrounds arriva su PS5 e Xbox Series la prossima settimana con una grande patch e il crossover con Porche

PUBG si rinnova con le versioni PS5 e Xbox Series X|S e le novità della patch 38.2, che include una collaborazione esclusiva con Porsche

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/11/2025
PUBG Studios ha confermato il lancio delle versioni native di PUBG: Battlegrounds per PS5 e Xbox Series X|S, previsto per il 13 novembre. L'uscita sarà accompagnata dall'aggiornamento 38.2, disponibile su PC già dal 5 novembre. Ricordiamo che queste due nuove versioni andranno di fatto a rimpiazzare quelle old-gen: a partire dallo stesso giorno terminerà il supporto su PS4 e Xbox One.

Le versioni next-gen offriranno una grafica migliorata, un framerate più stabile e meno crash, grazie alla gestione ottimizzata della memoria. Su PS5 il gioco girerà a 1440p e 60 fps, mentre su Xbox Series X e PS5 Pro sarà disponibile una risoluzione dinamica fino a 2160p sempre a 60 fps. Xbox Series S avrà due opzioni: 1080p a 60 fps oppure 1440p a 30 fps.

Il crossover con Porche e altre novità

Come accennato in apertura, le versioni PS5 e Xbox Series X|S saranno accompagnate dal lancio della patch 38.2. Tra le novità troviamo la partnership con Porsche, che porta nel gioco tre skin veicolo ispirate ai modelli Panamera Turbo S, 911 Carrera GTS e Cayenne Turbo GT. I giocatori potranno personalizzare le targhe e ottenere ricompense esclusive tramite il nuovo Crafter Pass: Porsche.

Inoltre, la mappa Rondo riceve un aggiornamento importante: sono state aggiunte nuove aree come il Test Track, dove i giocatori possono gareggiare e registrare i propri tempi sul giro. Sono state introdotte anche stanze segrete, distributori automatici e nuovi oggetti interattivi.

La patch include anche una lunga serie di modifiche, ritocchi al bilanciamento e correzioni di bug vari. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle note ufficiali, a questo indirizzo.

