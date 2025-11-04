Nintendo aggiunge ben 188 tracce musicali a Nintendo Music: è un mega aggiornamento

Se tutto ciò non dovesse bastare a confermare che il life sim è al centro dell'attenzione presso la compagnia di Kyoto, ora arriva un nuovo ampliamento del catalogo musicale dell'app mobile. Precisamente, sono state aggiunte ben 188 tracce musicali dedicate ad Animal Crossing: New Leaf .

Nintendo chiaramente è nella propria fase Animal Crossing . Non solo di recente ha svelato un enorme aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons, con tanto di versione nativa per Nintendo Switch 2, ma ha anche proposto un aggiornamento a tema per l'app Nintendo Music .

Il post ufficiale di Nintendo per Music

Animal Crossing: New Leaf è il capitolo per Nintendo 3DS pubblicato nel 2013 in Europa e l'anno prima in Giappone. Si tratta di un gioco con molte tracce e la sua aggiunta in Nintendo Music garantisce 4 ore e 53 minuti di ascolto aggiuntivi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ricordiamo che Nintendo Music è una applicazione per dispositivi mobile ma è accessibile solo per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online: senza l'abbonamento non è possibile utilizzare le funzionalità dell'app né ascoltare la musica.

Ricordiamo poi che recentemente Nintendo Music ha aggiunto anche la colonna sonora di New Super Mario Bros. per Nintendo DS. Certamente gli amanti delle esclusive della grande N hanno molte ore di tracce a disposizione per allietare le giornate con viaggi nei ricordi.

Vi lasciamo infine alle novità svelate per Animal Crossing New Horizons.