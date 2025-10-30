Animal Crossing: New Horizons svela un nuovo enorme aggiornamento e la versione Nintendo Switch 2

Nintendo ha annunciato un nuovo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons, o per meglio dire una coppia di update. Prima di tutto, il gioco è ora in arrivo su Nintendo Switch 2 con una versione nativa (sia fisica che digitale), accessibile anche tramite un upgrade a pagamento se si possiede il gioco per Switch 1.
Inoltre, Animal Crossing: New Horizons verrà aggiornato (sia per Switch 1 che 2) alla versione 3.0, gratuitamente. L'informazione arriva da Nintendo Today, con un lungo trailer che potete vedere poco sotto. L'uscita di entrambi gli aggiornamenti è il 15 gennaio 2026.
Le novità di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch 2
La versione Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons proporrà un aumento della risoluzione. Inoltre, sarà possibile usare le funzioni mouse dei Joy-Con 2 per interagire con alcuni oggetti, ad esempio durante la decorazione degli interni.
Verrà aggiunto anche il supporto al microfono integrato nella console: sarà infatti introdotto un oggetto megafono che permette di chiamare per nome i nostri abitanti per vedere dove sono. A questo si somma il fatto che le funzionalità online (che richiedono Nintendo Switch Online) sono stata ampliate: se tutti i giocatori possiedono la versione Nintendo Switch 2, il numero di utenti in una sola sessione aumenta da 8 a 12. Ovviamente ci sarà anche il supporto a GameChat, che mostrerà anche il nostro volto se connettiamo la camera, sopra gli avatar dei personaggi.
Le novità dell'aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons
Per quanto riguarda l'update alla versione 3.0, le novità includono un hotel sull'acqua, una struttura che è gestito dalla famiglia Kappa: il nostro compito sarà di decorare le stanze dell'hotel per attirare visitatori sull'isola e ottenere dei biglietti dell'hotel che possono essere usati nel negozio dei souvenir per ottenere nuovi oggetti decorativi. Potremo anche creare degli outfit per gli ospiti, che possono essere invitati anche usando gli amiibo. Avremo anche il compito di creare oggetti decorativi, sempre da scambiare per biglietti dell'hotel.
Il video spiega poi che il limite massimo degli oggetti che possiamo possedere aumenta da 5.000 a 9.000, con due potenziamenti da ottenere tramite Tom Nook che permetteranno anche di mettere alberi, cespugli e fiori nell'inventario.
Si aggiunge poi una nuova funzione di Resetti, la possibilità di resettare le decorazioni di alcuni spazi, come l'esterno della nostra casa, per ripartire da capo senza dover raccogliere tutto manualmente. Inoltre, viene aggiunto il mondo dei sogni: andando a dormire e scegliendo una opzione dedicata, potremo entrare in un nuovo regno, nel quale potremo avere fino a tre isole aggiuntive dove possiamo fare ciò che vogliamo in termini di decorazioni e terraformazione, con anche il supporto al multigiocatore.
Non finisce qui, inoltre, perché arrivano nuovi oggetti, come le retroconsole di Nintendo: la parte interessante è che se siete abbonati a Nintendo Switch Online potete giocare dei titoli retro direttamente all'interno di Animal Crossing New Horizons usando le retroconsole.
A questi si aggiungono oggetti a tema LEGO, personaggi e oggetti di The Legend of Zelda e Splatoon. Si tratta in breve di un notevole aggiornamento, anche se c'è chi pensa a un nuovo capitolo.