Animal Crossing: New Horizons svela un nuovo enorme aggiornamento e la versione Nintendo Switch 2

Nintendo ha annunciato un nuovo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons, o per meglio dire una coppia di update. Prima di tutto, il gioco è ora in arrivo su Nintendo Switch 2 con una versione nativa (sia fisica che digitale), accessibile anche tramite un upgrade a pagamento se si possiede il gioco per Switch 1. Inoltre, Animal Crossing: New Horizons verrà aggiornato (sia per Switch 1 che 2) alla versione 3.0, gratuitamente. L'informazione arriva da Nintendo Today, con un lungo trailer che potete vedere poco sotto. L'uscita di entrambi gli aggiornamenti è il 15 gennaio 2026.

Le novità di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch 2 La versione Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons proporrà un aumento della risoluzione. Inoltre, sarà possibile usare le funzioni mouse dei Joy-Con 2 per interagire con alcuni oggetti, ad esempio durante la decorazione degli interni. Verrà aggiunto anche il supporto al microfono integrato nella console: sarà infatti introdotto un oggetto megafono che permette di chiamare per nome i nostri abitanti per vedere dove sono. A questo si somma il fatto che le funzionalità online (che richiedono Nintendo Switch Online) sono stata ampliate: se tutti i giocatori possiedono la versione Nintendo Switch 2, il numero di utenti in una sola sessione aumenta da 8 a 12. Ovviamente ci sarà anche il supporto a GameChat, che mostrerà anche il nostro volto se connettiamo la camera, sopra gli avatar dei personaggi.