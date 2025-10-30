Stranger Things 5 si mostra in un epico trailer ufficiale che ci prepara a una grande battaglia finale

La Stagione 5 di Stranger Things sarà infatti l'ultima, destinata ad approdare su Netflix a partire dal 27 novembre con la prima mandata di quattro episodi, mentre la seconda parte composta da altri tre episodi sarà disponibile dal 26 dicembre, con il gran finale atteso invece per il primo gennaio 2026.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Stranger Things 5 , che appare decisamente epico e ci prepara a quella che sembra essere la battaglia finale della serie TV, destinata a concludersi con questa quinta stagione in arrivo.

Il trailer della Stagione 5

Sulle note dei Queen vediamo dunque qualche scorcio sugli eventi che caratterizzeranno la quinta stagione di Stranger Things, verso l'atteso gran finale della storia partita ormai quasi dieci anni fa.

Il gruppo di protagonista si riunisce finalmente ancora un volta al gran completo e si prepara a combattere la battaglia più difficile di sempre, in una città ormai in totale quarantena e controllata dai militari.

Perseguitati da incubi e visioni su Vecna, Mike, Undici e gli altri sembrano trovarsi in una serie di situazioni disperate, in quello che si configura come uno scontro finale veramente epico proprio nella cittadina dove tutto è iniziato.

La serie sarà presente in grande stile anche a Lucca Comics & Games 2025, mentre è emerso nei giorni scorsi che la Stagione 5 di Stranger Things svelerà finalmente cos'è davvero il Sottosopra.