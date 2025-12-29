Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a gennaio 2026

Il nuovo anno di Netflix inizia con il finale di Stranger Things e prosegue tra novità e ritorni, gialli, polizieschi e anime.

Diciamoci la verità: dopo aver iniziato il 2026 con il finale di Stranger Things, non sarà facile il gennaio 2026 di Netflix. Servirà un vero carico da cento e il primo mese del nuovo anno può apparire più debole, in retrospettiva, ma conta comunque su alcune produzioni sicuramente interessanti. Magari non sarà la serie TV più attesa dai videogiocatori, però torna Bridgerton, che è stata un successo negli anni passati, e al catalogo anime si aggiungono alcuni titoli su cui torneremo nelle prossime righe. Inoltre, per chi se lo fosse perso, arriva su Netflix anche Ghostbusters: Minaccia glaciale, l'ultimo film incentrato sulla nuova generazione di Acchiappafantasmi, e per chi volesse ridere o indignarsi o ridere e indignarsi, troviamo anche l'ultimo show comico di Ricky Gervais, Immortality.

Il finale di Stranger Things Nei prossimi giorni troverete anche la nostra recensione della stagione 5 di Stranger Things, ma che vi piaccia o no, il finale della serie in uscita il primo gennaio alle 2 di notte rappresenta un vero e proprio evento mediatico, tant'è che negli Stati Uniti sarà proiettato anche in alcuni cinema: dura infatti oltre due ore e promette di mettere un punto all'avventura cominciata ormai quasi dieci anni fa su Netflix. I Duffer Brothers, tuttavia, hanno lasciato uno spiraglio aperto sull'universo che hanno creato con una serie animata in arrivo nel 2026 e un potenziale sequel/spin-off ambientato in un'altra epoca. In ogni caso, siamo alla resa dei conti: nel Volume 2 di Stranger Things 5 (già disponibile dallo scorso 26 dicembre) la gang di Hawkins si è finalmente riunita per sferrare l'attacco finale a Vecna prima che distrugga il nostro mondo. Se non avete ancora recuperato gli ultimi tre episodi, affrettatevi a farlo perché ne sono successe di tutti i colori e i social si riempiranno di spoiler sull'ultimo episodio come un vero campo minato.

Shiboyugi Questo anime dal titolo intero assurdo - Shiboyugi: Playing Death Games to Put Food on the Table sembra quasi un isekai ma, tranquilli, non lo è - adatta le light novel omonime di Yushi Ukai e Nekometaru e pensiamo sia particolarmente adatto ai fan dei giochi della serie Danganronpa. In questa storia la giovane Yuuki si sveglia vestita da cameriera in un vecchio maniero pieno zeppo di trappole mortali. Non è la sola ospite, però, visto che nella sua stessa situazione ci sono altre cinque avvenenti fanciulle. Una scena di Shiboyugi: Playing Death Games to Put Food on the Table Colpo di scena: Yuuki partecipa regolarmente a "giochi" mortali come questo, allo scopo di portarsi la pagnotta a casa (ecco spiegato il titolo) e arrivare a 99 vittorie consecutive. Praticamente un incrocio tra Saw: L'enigmista, Squid Game, Battle Royale e il summenzionato Danganronpa, diretto dal regista Takehiro Ueno e musicato da Rintarou Ikeda per conto di Studio DEEN. Il 7 gennaio troverete la prima stagione su Netflix.

La sua verità Gli appassionati di thriller potrebbero voler cerchiare il giorno 8 gennaio sul calendario per ricordarsi l'uscita della miniserie La sua verità, ispirata all'omonimo romanzo di Alice Feeney (His & Hers il titolo originale). A firmare i sei episodi troviamo la showrunner Dee Johnson (una veterana della TV che ha lavorato a produzioni del calibro di ER, Melrose Place, Southland e The Good Wife) e il regista britannico William Oldroyd, noto per i suoi eccellenti Lady Macbeth e Eileen. Tessa Thompson e Jon Bernthal in una scena de La sua verità A interpretare i due protagonisti abbiamo invece Tessa Thompson e Jon Bernthal che, fra le altre cose, hanno interpretato rispettivamente Valchiria e l'ultima incarnazione del Punitore nel Marvel Cinematic Universe. Qui, invece, sono Anna e Jack: lei è una giornalista che torna a Dahlonega, la città in cui è cresciuta, per indagare su un omicidio, lo stesso caso che deve risolvere lui. La miniserie affronta l'indagine dai loro diversi punti di vista, incrociandoli in un thriller psicologico promettente, grazie anche alla bravura del cast.

I sette quadranti Restiamo ancora nel campo dei crime con l'adattamento del romanzo omonimo di Agatha Christie, una miniserie in tre episodi che uscirà il 15 gennaio e che porta la firma di Chris Chibnall, noto per la pluripremiata serie Broadchurch e per il suo contributo al rilancio di Doctor Who: un nome una garanzia, quindi, che si appoggia a un cast di livello: Helena Bonham Carter, Mia McKenna-Bruce e Martin Freeman tra gli altri. Mia McKenna-Bruce in una scena de I sette quadranti di Agatha Christie Ambientata negli anni 20, la storia è incentrata su un omicidio che sconvolge gli ospiti di una villa: quello che doveva essere uno scherzo diventa un delitto denso di segreti, su cui indagherà la figlia del marchese di Caterham. Si tratta di un tipico whodunit e vi sconsigliamo vivamente di "spoilerarvi" il finale, visto che il bello in questi casi è cercare di indovinare il colpevole seguendo lo svolgersi delle indagini. Una visione ideale per chi ha già nostalgia dell'ultimo film della serie Knives Out.

The Rip - Soldi sporchi L'iconica coppia formata da Ben Affleck e Matt Damon (Dogma, Chasing Amy, Will Hunting, Jersey Girl, The Last Duel, Air... solo per citarne alcuni) torna sullo schermo il 16 gennaio con un thriller adrenalinico in cui i due attori interpretano i polizotti di una squadra di Miami alle prese con una bella gatta da pelare: milioni di dollari in contanti, scoperti per caso in un magazzino abbandonato. Il sequestro causerà una reazione a catena di diffidenza, sospetti e corruzione. Matt Damon e Ben Affleck in una scena di The Rip Il cast è notevole e include Steven Yeun, Sasha Calle, Néstor Carbonell e Kyle Chandler, tra gli altri. Alla regia troviamo invece Joe Carnahan, regista e scrittore di film adrenalinici come Stretch, Boss Level, The A-Team, The Grey, Copshop e altri: non sono tutti film propriamente imperdibili, ma fanno il loro dovere per chi ama sparatorie e inseguimenti. In questo caso, Carnahan ha ammesso di essersi ispirato a un fatto accaduto realmente, e bisogna dire che se la Artists Equity fondata da Affleck e Damon ha voluto investire su questo progetto, allora forse un po' di attenzione potrebbe meritarla.