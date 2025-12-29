La carta Pokémon più costosa di sempre verrà venduta da Logan Paul a un prezzo folle

Logan Paul ha intenzione di mettere all'asta la sua Pikachu Illustrator card, quella che è stata considerata dal Guinness World Record come la carta Pokémon più costosa della storia, e probabilmente a un prezzo folle, considerando quello a cui è stata acquistata.
Si tratta di una carta Pikachu Illustrator giapponese che è già considerata rarissima di suo (ne sono presenti circa 41 esemplari noti nel mondo), ma in questo caso con valore ulteriormente incrementato dal rating PSA 10, ovvero il massimo raggiungibile, per quanto riguarda il suo stato: è dunque una carta perfetta, senza alcun segno di usura o difetto di stampa.
È in effetti l'unica carta di questo tipo esistente in queste condizioni, almeno pubblicamente, cosa che incrementa a dismisura il suo valore, tanto da essere certificata come la carta Pokémon più costosa.
Un accessorio da poco
Lo youtuber/wrestler, fratello dell'altro youtuber diventato pugile, ha incastonato la carta in questione in una sobria collana di oro e diamanti, che occasionalmente sfoggia nella discretezza che contraddistingue i suoi modi.
Di recente, durante una puntata dello spettacolo americano The Big Money Show, Paul ha annunciato la volontà di mettere all'asta la carta e di aver avviato le trattative per effettuare la vendita nel corso del 2026.
Il Pikachu Illustrator in questione era stato acquistato da Logan Paul nel 2022 all'astronomica cifra di 5,27 milioni di dollari, e tale prezzo verrà probabilmente superato da questa nuova asta, sempre che si riesca a trovare effettivamente un compratore per una transazione a questi livelli.