La carta Pokémon più costosa di sempre verrà venduta da Logan Paul a un prezzo folle

Logan Paul ha intenzione di mettere all'asta la sua Pikachu Illustrator card, quella che è stata considerata dal Guinness World Record come la carta Pokémon più costosa della storia, e probabilmente a un prezzo folle, considerando quello a cui è stata acquistata.

Si tratta di una carta Pikachu Illustrator giapponese che è già considerata rarissima di suo (ne sono presenti circa 41 esemplari noti nel mondo), ma in questo caso con valore ulteriormente incrementato dal rating PSA 10, ovvero il massimo raggiungibile, per quanto riguarda il suo stato: è dunque una carta perfetta, senza alcun segno di usura o difetto di stampa.

È in effetti l'unica carta di questo tipo esistente in queste condizioni, almeno pubblicamente, cosa che incrementa a dismisura il suo valore, tanto da essere certificata come la carta Pokémon più costosa.