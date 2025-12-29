0

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered, la Deluxe Edition è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Oggi, su Amazon, la Deluxe Edition di Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered è in maxi offerta, prezzo al minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/12/2025
Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promo per tutti i possessori di una PS5. Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered è in offerta con uno sconto attivo del 32% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 37,20€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered riporta in vita una delle saghe più amate e oscure della storia dei videogiochi, offrendo ai fan l'occasione di rivivere un racconto ormai leggendario in una veste rinnovata.

Ulteriori dettagli

La storia segue il tragico destino di Raziel, un tempo luogotenente del vampiro Kain. Tradito e giustiziato dal suo stesso padrone, Raziel risorge secoli dopo come Spettro, animato da un implacabile desiderio di vendetta. Il viaggio del protagonista si snoda attraverso ambientazioni gotiche e decadenti. Nel gameplay, Raziel può sfruttare i suoi poteri spettrali, affrontando i suoi ex fratelli vampiri con artigli affilati, dardi di energia telecinetica e la leggendaria Mietitrice d'Anime, declinata in vari elementi.

Srx 2024 12 06 09 10 18 746

Divorando le anime dei nemici, il protagonista diventa progressivamente più potente, ampliando le proprie capacità. La Deluxe Edition arricchisce ulteriormente l'esperienza con contenuti esclusivi: una steelbook decorata con magnifici motivi del gioco, un artbook con copertina morbida dedicato agli ambienti e ai personaggi rimasterizzati, la colonna sonora ufficiale su CD fisico e una scatola da collezione. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered, la Deluxe Edition è in offerta su Amazon al suo minimo storico