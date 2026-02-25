Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale

Resident Evil Requiem si candida a essere uno dei giochi dell'anno, stando ai voti ricevuti dalla stampa mondiale. Attualmente il gioco ha una media di 90 su Opencritic, dove campeggiano tantissimi punteggi pieni e 9, con solo una manciata di giudizi nella fascia degli 8, e soltanto due che scendono verso il 7.
Indispensabile
Secondo la maggior parte degli articoli, si tratta di un gioco indispensabile per i fan della serie, oltretutto molto vario grazie all'alternarsi dei due protagonisti, Leon e Grace.
Le poche critiche riguardano alcune scelte considerate eccessivamente nostalgiche e un lato narrativo come al solito debole (tipico della serie), che però non compromettono l'esperienza nel suo complesso, che rimane di altissimo livello.
Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti usciti finora:
Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem è in uscita su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.