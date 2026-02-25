Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale

Resident Evil Requiem si candida a essere uno dei giochi dell'anno, stando ai voti ricevuti dalla stampa mondiale. Attualmente il gioco ha una media di 90 su Opencritic, dove campeggiano tantissimi punteggi pieni e 9, con solo una manciata di giudizi nella fascia degli 8, e soltanto due che scendono verso il 7.