Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale

Sono emerse le recensioni di Resident Evil Requiem, che ha ricevuto dei voti davvero stellari dalla stampa mondiale, compresi tanti punteggi pieni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/02/2026
Leon in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem si candida a essere uno dei giochi dell'anno, stando ai voti ricevuti dalla stampa mondiale. Attualmente il gioco ha una media di 90 su Opencritic, dove campeggiano tantissimi punteggi pieni e 9, con solo una manciata di giudizi nella fascia degli 8, e soltanto due che scendono verso il 7.

Indispensabile

Secondo la maggior parte degli articoli, si tratta di un gioco indispensabile per i fan della serie, oltretutto molto vario grazie all'alternarsi dei due protagonisti, Leon e Grace.

Le poche critiche riguardano alcune scelte considerate eccessivamente nostalgiche e un lato narrativo come al solito debole (tipico della serie), che però non compromettono l'esperienza nel suo complesso, che rimane di altissimo livello.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti usciti finora:

  • GameRant - 10 / 10
  • Digitale Anime - 10 / 10
  • ProGamers.life - 10 / 10
  • Xbox Tavern - 10 / 10
  • ReGame It - 10 / 10
  • Restart.run - 5 / 5
  • Digitec Magazine - 5 / 5
  • GameOnly - 5 / 5
  • Gameliner - 5 / 5
  • GAMINGbible - 10 / 10
  • ThreeTwoPlay - 5 / 5
  • Eurogamer.pt - 5 / 5
  • Prima Games - 10 / 10
  • Gamer Guides - 96 / 100
  • PSX Brasil - 95 / 100
  • Just Play it - 9.5 / 10
  • The Nerd Stash - 9.5 / 10
  • One More Game - 9.5 / 10
  • Twisted Voxel - 9.5 / 10
  • Loot Level Chill - 9.5 / 10
  • Atarita - 91 / 100
  • Giant Bomb - 4.5 / 5
  • PlayStation LifeStyle - 9 / 10
  • TechRaptor - 9 / 10
  • The Outerhaven Productions - 4.5 / 5
  • GameSpew - 9 / 10
  • Quest Daily - 9 / 10
  • Hey Poor Player - 4.5 / 5
  • MonsterVine - 4.5 / 5
  • SmashPad - 4.5 / 5
  • But Why Tho? - 9 / 10
  • Gfinity - 9 / 10
  • GameBlast - 9 / 10
  • GamerFocus - 9 / 10
  • GRYOnline.pl - 8.5 / 10
  • Cerealkillerz - 8.5 / 10
  • SavePoint Gaming - 8.5 / 10
  • Nexus Hub - 8.5 / 10
  • VGC - 4 / 5
  • Digital Spy - 4 / 5
  • Enternity.gr - 8 / 10
  • Console Creatures - 8 / 10
  • HCL.hr - 80 / 100
  • Dexerto - 4 / 5
  • Glitched Africa - 8 / 10
  • Mashable - 3.75 / 5
  • Region Free - 3 / 5

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem è in uscita su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale