I fan di Palworld saranno "scioccati" da quanto è grande la versione 1.0

John 'Bucky' Buckley - il capo della pubblicazione e delle comunicazioni di Pocketpair Publishing - ha parlato dell'argomento con GamesRadar+.

Palworld 1.0 è in arrivo, ma esattamente cosa possiamo aspettarci dalla versione "completa" del gioco di sopravvivenza e costruzioni?

Cosa ha detto Pocketpair su Palworld 1.0

"Il survival crafting è un genere davvero unico. È un genere molto 'da Steam', con tutti i suoi alti e bassi", spiega Buckley. "Ci sono così tanti giochi survival crafting incredibili, davvero incredibili, ma penso che ogni appassionato del genere abbia la propria versione ideale di come dovrebbe essere un survival crafting, e speriamo che Palworld 1.0 sia quel tipo di titolo adatto a tutti, un gioco survival crafting in cui perdersi totalmente."

Senza girarci troppo attorno, Buckley afferma: "Palworld sarà il gioco survival crafting che tutti hanno sempre desiderato." Aggiunge poi: "È ancora tutto piuttosto segreto. Ci saranno cose che sorprenderanno le persone. Penso che la gente rimarrà scioccata da ciò che siamo riusciti a realizzare per la 1.0."

"La versione 1.0 arriverà in un momento un po' particolare per i giocatori. Potrete tuffarvi nella 1.0 con il vostro personaggio attuale, se lo desiderate. Non obbligheremo nessuno a ricominciare da capo cancellando i progressi. Potrete semplicemente entrare. Tuttavia, vi consiglieremo caldamente di ricominciare da zero, perché praticamente tutto cambierà dall'inizio alla fine - cambierà tutto."

"Quindi, se volete davvero continuare da dove avevate interrotto, di certo non vi perderete l'esperienza completa, ma vi perderete alcune cose. Abbiamo fatto del nostro meglio per espandere tutto. Non solo l'end game, ma abbiamo anche migliorato l'inizio del gioco, aggiunto altro all'early game, dato più spessore alla fase centrale; davvero, c'è qualcosa per tutti."

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento su tutte le ultime novità di Palworld in attesa della versione 1.0.