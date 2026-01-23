Il team di Palworld guarda l'attività su Steam come requisito per assumere personale

Pare che per lavorare in PocketPair, il team di Palworld, sia molto importante la propria attività su Steam, che viene controllata come una sorta di requisito dei candidati, in base a quanto riferito dal CEO della compagnia.
Il tempo di gioco sui titoli nella libreria di Steam risulta essere una caratteristica che viene vagliata in maniera molto attenta dal team, in quanto dimostra la passione del candidato e la conoscenza del soggetto da trattare, ovviamente.
Non è una cosa assurda come può sembrare: se si tratta di lavorare sui videogiochi, prima di tutto è necessaria una conoscenza approfondita del soggetto con cui abbiamo a che fare, in effetti.
Dimostrare la conoscenza delle meccaniche di gameplay
"Chiediamo ai designer che aspirano a entrare in PocketPair di fornire degli screenshot della loro attività e tempo di gioco su Steam", ha spiegato il CEO dello studio, Takuro Mizobe, in un messaggio su X.
"In effetti, se non giocate per niente, non passate nemmeno la prima selezione", ha riferito il capo del team. Insomma, per lavorare in Pocketpair è necessario dimostrare che si passa del tempo a giocare, prima di tutto.
La questione viene poi analizzata in sede di colloquio, nel quale al candidato viene chiesto di commentare i giochi più giocati, esaminandone le meccaniche e spiegando il perché di alcune scelte di design e quanto queste funzionino o meno.
Sembra che anche le ore passate su console siano valida, tuttavia c'è un'attenzione particolare al PC: "Se un candidato ha zero giochi giocati su Steam, allora, per principio, lo escludiamo", ha riferito Mizobe, perché a quanto pare per lo studio è importante che i candidati abbiano accesso a titoli indie che sono presenti solo su Steam.
Il responsabile delle comunicazioni di PocketPair, John "Bucky" Buckley, ha commentato la questione confermando che in effetti funziona proprio così: "Quando è capitato a me, sono stato pressato sul fatto di conoscere giochi come Slay the Spire", ha spiegato, "PocketPair è una compagnia che è veramente costruita da giocatori, e il nostro CEO è inflessibile sul fatto di mantenerla in questo modo".
Nel frattempo, Palworld si avvicina alla versione 1.0, ricevendo molte novità nei prossimi mesi, oltre ad avere un gioco di carte dedicato.