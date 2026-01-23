Supergirl, il nuovo trailer mostra il Lobo di Jason Momoa in azione

Già apparso nell'ormai defunto DC Extended Universe nel ruolo di Aquaman, Momoa non ha mai nascosto di avere una grande passione per Lobo , e infatti non appena James Gunn è stato nominato co-CEO del nuovo DC Universe l'attore lo ha subito chiamato per proporsi per il ruolo.

Creato da Keith Giffen e Roger Slifer, Lobo è un potentissimo cacciatore di taglie intergalattico , dotato di una forza paragonabile a quella dei kryptoniani, virtualmente immortale e fondamentalmente privo di inibizioni, cosa che lo rende una vera e propria scheggia impazzita.

Un'altra storia "corale"?

Se avete letto la nostra recensione di Superman, saprete che la pellicola diretta da James Gunn ha portato sullo schermo un gran numero di personaggi oltre al protagonista, e pare che Supergirl seguirà un percorso in qualche modo simile.

Tempo fa Jason Momoa ha detto di aver sempre voluto interpretare Lobo. "È un fumetto che amavo, quindi sono davvero nervoso all'idea ma per me si tratta di una scelta quasi scontata."

"Non voglio svelare troppo, ma posso dire che nel film sono praticamente identico al personaggio, proprio uguale, ed è piuttosto duro e rozzo e... dirò solo che la moto è davvero fantastica."