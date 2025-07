Supes si è messo di mezzo perché gli sembrava giusto farlo e ora deve pagare il fio: non solo a livello personale, perché ha combinato un casino diplomatico, ma anche a un livello più alto, perché non tutto è ciò che sembra, tranne il messaggio politico che è esattamente ciò che sembra, e su quale James Gunn ha pure rincarato la dose in questi giorni, ricordando a tutti chi è Superman, e cioè un immigrato irregolare che sfida i tiranni perché crede nel sogno americano . Ed è anche un film che rappresenta un raggio di luce per chi cerca nel buio della sala cinematografica un luogo in cui nascondersi dal mondo buio, cattivo e opprimente che è diventato questo sasso chiamato Terra.

Comincia in medias res con uno sgraziato testo in sovrimpressione che ci racconta l'antefatto: il mondo conosce da anni i Metaumani e Superman , solo che lui le ha appena prese di santa ragione da un presunto emissario della Boravia, un paese straniero - alleato degli Stati Uniti - che ne sta invadendo uno confinante.

Vi è mai capitato di andare in edicola e acquistare un fumetto completamente a caso, per poi scoprire di star leggendo il secondo o il terzo capitolo di una storia successiva a qualche reset dell'universo editoriale in cui i personaggi vi ricordano solo vagamente quelli che conoscevate? Oppure di sintonizzarvi su qualche canale televisivo mentre prendete un caffè per ritrovarvi a seguire l'episodio già cominciato di un anime che conoscete solo di nome? Ecco, Superman di James Gunn è esattamente quella roba là.

Superman Reboot

Uno dei momenti migliori del film - se non il migliore, a mani basse, solo solo per l'eccellente interpretazione di David Corenswet e Rachel Brosnahan - non è un combattimento, un inseguimento o un monologo strappalacrime, ma un litigio domestico tra due fidanzati. Da una parte c'è Lois Lane, che è cinica e curiosa e preparata, e dall'altra c'è Clark Kent, che è retto e altruista e profondamente ingenuo: due visioni del mondo agli antipodi, i toni che si alzano e che sfuggono di mano, eppure la chimica tra Corenswet e Brosnahan è pazzesca. Sebbene siano insieme tutto sommato in poche scene su due ore di film, il rapporto che Gunn ha costruito per una delle coppie più famose e amate dei fumetti è credibile ed emozionante.

Che Gunn ci sapesse fare con i personaggi che adora lo abbiamo imparato anni fa con i suoi Guardiani della Galassia, quando ancora stava fisso nei Marvel Studios, prima che Disney lo cacciasse a causa di vecchi tweet compromettenti, salvo poi riprenderselo dopo che aveva girato l'ottimo The Suicide Squad, anche se ormai era troppo tardi: raggiunto il numero umanamente ed economicamente tollerabile di flop, a Warner Bros. hanno capito che era ora di staccare la spina al confuso e inconcludente "Snyderverse" cominciato con L'uomo d'acciaio, affidando un reboot generale del DCU cinematografico proprio a Gunn, che non se l'è fatto ripetere due volte.

Superman (che inizialmente aveva come sottotitolo Legacy) è il primo film - ma non il primo medium DCU, dato che lo precede la serie animata Creature Commando - in questo nuovo universo interconnesso, una responsabilità mica da ridere: Gunn doveva rilanciare il supereroe più iconico di tutti, prendendo le distanze dalla divisiva interpretazione di Zack Snyder per dare inizio a un qualcosa. Il futuro del DCU è ancora piuttosto vago - di tutte le opere in cantiere, l'unica fatta e finita sembrerebbe essere Supergirl - ma Gunn sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare sul presente. Così, scartata la solita storia di origini - che però riaffiorano prepotentemente nel film - si passa subito all'azione, in un caotico susseguirsi di scene, luoghi e situazioni che sembrano uscire da un episodio a caso di Justice League Unlimited.

David Corenswet e Rachel Brosnahan sono Superman e Lois Lane

Questo paragone è un complimento e al tempo stesso un avvertimento. Gunn sceglie un registro visivo e narrativo molto preciso e il suo Superman è un cinecomic nel senso più vero e profondo del termine: è un fumetto che prende vita sullo schermo, sia nei colori vivaci e luminosi (alla fotografia c'è ancora Henry Braham, ormai collaboratore fisso di Gunn) sia nella caratterizzazione esasperata e macchiettistica dei personaggi, ma anche nella pretesa della più totale e assoluta sospensione dell'incredulità da parte degli spettatori, tra tecnologie allucinanti, kaiju che torreggiano su Metropolis e soluzioni inverosimili che faranno roteare gli occhi a chi prende l'intrattenimento troppo seriamente.

Superman è un film che forse osa anche troppo, condensando un numero impressionante di personaggi e sottotrame in due orette. In un momento in cui spesso i cinecomics durano più del dovuto, Superman forse avrebbe avuto bisogno di qualche scena in più per consolidare certi personaggi. La redazione del Daily Planet, per esempio, in cui brilla soltanto il Jimmy Olson di Skyler Gisondo, ma soprattutto la Justice Gang composta dal Lanterna Verde di Nathan Fillion, la Hawk Girl di Isabela Merced e il Mr. Terrific di Edi Gateghi. Quest'ultimo ha molte più scene rispetto ai suoi compagni di squadra, ma in generale arriviamo ai titoli di coda senza sapere niente di questi personaggi, chi sono e perché fanno quello che fanno.

Mr. Terrific, interpretato da Edi Gateghi, è uno dei comprimari più importanti del film

Per dire, il brevissimo cammeo di Sean Gunn che interpreta Maxwell Lord sarà comprensibile solo a chi segue assiduamente la lavorazione dietro le quinte, mentre il cane Krypto è praticamente la star assoluta del film, spalla comica e aiuto prezioso nei momenti difficili.