Il trailer ufficiale di NBA 2K26 è narrato dal regista Spike Lee

Il trailer ufficiale di NBA 2K26 è narrato da Spike Lee, che dunque potrebbe aver rinnovato la collaborazione con 2K Games per rendere ancora più appassionanti le modalità narrative che troveremo nella nuova edizione del gioco di basket.

Come sappiamo, il regista ha lavorato alla serie in passato, donando una precisa impronta alla modalità La mia Carriera e portando sullo schermo i temi che caratterizzano molte delle sue opere, sposandosi con le vicende di un giovane atleta in cerca di rivalsa.

"I momenti che durano per sempre vanno oltre ciò che vediamo sul campo", dice Lee nel trailer. "Sei l'MVP delle finali. Questi momenti iniziano con un pallone, un sogno e una volontà incrollabile di vincere. Sono il culmine di ogni sforzo compiuto nel gioco fin dal primo passo sul parquet. Tutti quei momenti hanno portato a questo."

La presenza di Spike Lee implica effettivamente un suo nuovo impegno con NBA 2K26? Per il momento non è ancora stato annunciato nulla, ma sicuramente ne sapremo di più a breve.