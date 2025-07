Fan di PS5 furiosi scrivono a Sony per protestare contro i giochi multipiattaforma: ecco la risposta ricevuta

Le affermazioni di Sony che qualcuno ha ricevuto in risposta alle missive sono ovviamente molto vaghe e di circostanza, ma è già una notevole notizia di per sé il fatto che la compagnia abbia deciso di rispondere a tali lettere, a dire il vero.

"Preservare l'identità", ma anche "far crescere l'ecosistema"

"Mentre continuiamo a esplorare nuovi modi per far crescere ed evolvere l'ecosistema videoludico, ci impegniamo a preservare l'identità unica che PlayStation rappresenta", ha scritto Sony in risposta a una di queste lettere, in base a quanto è stato riportato dall'utente su Reddit.

"Come abbiamo fatto in passato, ascolteremo sempre il feedback della nostra community, inclusi giocatori stimati come voi, e ci assicureremo che le nostre decisioni siano in linea con le esperienze che vi aspettate da PlayStation".

Dubitiamo che le decisioni di mercato sulla pubblicazione di conversioni per altre console vengano prese da Sony di comune accordo con l'utenza, ma è comunque una comunicazione curiosa, che dimostra peraltro come la volontà di "far crescere ed evolvere l'ecosistema videoludico" sia sempre ben presente, anche all'interno di una lettera che dovrebbe cercare di placare gli animi il più possibile.

La questione, nel caso non abbiate seguito, è partita da un annuncio di lavoro pubblicato da PlayStation nel quale si menzionava la volontà di convertire giochi su altre piattaforme oltre a PlayStation, cosa che ha fatto partire varie voci di corridoio nonché speculazioni su quali giochi potrebbero raggiungere le altre piattaforme.